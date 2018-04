Putin Ajak Trump 'Berdamai' Usai Serangan AS ke Suriah

Presiden Rusia Vladimir Putin berusaha meredakan ketegangan dengan Amerika Serikat (AS), terutama dengan Presiden Donald Trump. Putin ingin memberikan Trump kesempatan untuk meningkatkan hubungan kedua negara dan menghindari eskalasi.Upaya Putin ini dilakukan usai AS memberikan sanksi yang melumpuhkan industri Rusia. Keputusan Putin tersebut menjelaskan alasan anggota Parlemen tiba-tiba menarik rancangan undang-undang yang memberlakukan sanks balasan ke perusahaan AS."Putin siap berbuat banyak untuk meredakan ketegangan, tetapi dia harus tampil seperti dia tidak kalah," kata ahli politik Igor Bunin dari Pusat Teknologi Politik, seperti dilansir dari laman Bloomberg, Rabu 18 April 2018."Dia (Putin) mengerti Rusia tidak dapat bersaing dengan Barat secara ekonomi dan dia tidak berencana untuk berperang dengan Barat," imbuhnya.Kremlin sendiri hingga saat ini masih mengatasi dampak ekonomi dari hukuman paling berat yang diterapkan AS sejak pertama kali memberikan sanksi ke Rusia empat tahun lalu.Putin merasa Trump terbuka untuk mencoba meningkatkan hubungan kedua negara. Namun, sanksi yang diterapkan Trump pada Senin lalu mengerem minyak Rusia, harganya sangat jatuh dibanding sanksi pertama pada Juni 2015 silam.Karenanya, itikad baik Putin untuk berdamai ini untuk menyelamatkan Rusia dari sanksi tambahan yang akan diberikan AS akibat dukungan yang diberikan Kremlin untuk pemerintah Suriah.(FJR)