Putin Sebut Rusia Terbuka untuk Berdialog dengan AS

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia "terbuka untuk menggelar dialog" dengan Amerika Serikat. Ini merupakan bagian dari pesan di momen Natal dan Tahun Baru yang disampaikan Putin, salah satunya ditujukan kepada Presiden AS Donald Trump.Selain kepada Trump, Putin juga menyampaikan ucapan Natal dan Tahun Baru kepada beberapa kepala negara dan pemerintahan."Dalam pesan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump di momen libur Natal dan Tahun Baru, Vladimir Putin menekankan bahwa hubungan Rusia-Amerika adalah faktor esensial dalam memastikan stabilitas strategis dan keamanan nasional," ujar Kremlin, seperti dilansir dari kantor berita CNN, Minggu 30 Desember 2018."Putin juga mengonfirmasi bahwa Rusia terbuka untuk berdialog dengan AS dalam berbagai agenda," lanjutnya.Sebelumnya, Putin telah mengekspresikan keinginannya untuk bertemu Trump dalam konferensi pers akhir tahun pada 20 Desember. Namun dia kemudian mengatakan "tidak terlalu yakin apakah hal itu akan terwujud."Baca: Lima Fokus Pertemuan Trump-Putin di Finlandia "Saya tidak tahu apakah pertemuan akan terjadi," sebut Putin. "Dalam beberapa kesempatan, saya mengatakan saya siap bertemu. Kami memiliki berbagai isu untuk didiskusikan, termasuk agenda bilateral," tambah dia.Pernyataan Putin mengindikasikan bahwa pertemuannya dengan Trump akan sulit terwujud saat Partai Demokrat menguasai Dewan Perwakilan Rakyat AS pada Januari mendatang."Kekuatan di Kongres (AS) berubah, dan saya yakin akan ada lebih banyak serangan kepada presiden. Apakah dia dapat berdialog langsung dengan Rusia akibat perubahan kekuatan itu, saya tidak tahu," ungkap Putin.(WIL)