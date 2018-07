Putin Beri Bola Piala Dunia untuk Trump

Bertemu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin menyempatkan diri untuk memberikan sebuah bola simbol Piala Dunia.Bola tersebut sebagai tanda bahwa AS nanti akan menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Meksiko dan Kanada. Padahal, sebelum itu, terlebih dahulu Qatar akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022."Presiden Trump baru saja memuji penyelenggaraan Piala Dunia 2018. Maka, saya memberikan bola ini kepada Anda. Saya harap AS siap menjadi tuan rumah 2026 nanti," kata Putin, dikutip dari Guardian, Selasa 17 Juli 2018.Menerima bola tersebut, Trump mengatakan akan memberikannya kepada putranya, Baron Trump."Kami akan menyelenggarakan dengan sangat bagus dan kami berharap semua berjalan lancar," ucap Trump.Namun, tak semua pihak senang dengan pemberian Putin kepada Trump. Pasalnya, disinyalir di dalam bola tersebut ada alat perekam di mana semua rahasia negara bisa didengar Rusia.Senator Republik Carolina Selatan Lindsey Graham bahkan mengatakan bahwa bola tersebut perlu diperiksa terlebih dahulu dan seharusnya tak diperbolehkan diletakkan di Gedung Putih.Senada dengan Graham, mantan Sekretaris Pers Gedung Putih Ari Fleischer era Presiden George W. Bush mengatakan bahwa Secret Service harus memeriksa bola tersebut dengan teliti sebelum dibawa ke Washington.(DRI)