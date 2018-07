Menteri Brexit Mengundurkan Diri

Menteri Urusan Brexit David Davis dari pemerintahan Inggris. Pengunduran diri dilakukan beberapa hari usai Perdana Menteri Theresa May mendapat dukungan kabinet mengenai rencana Brexit, meski dirinya sempat dituduh "lembek" terkait urusan tersebut.Davis ditunjuk menjadi Menteri Urusan Brexit pada 2016, dan bertugas menegosiasikan penarikan mundur Inggris dari Uni Eropa.Seperti dikutip dari BBC, Senin 9 Juli 2018, Menteri Junior Steven Baker juga mengundurkan diri tak lama setelah Davis. Dua pengunduran diri terjadi saat PM May hendak menghadapi anggota parlemen Inggris hari ini.Dalam surat pengunduran dirinya, Davis mengatakan kepada PM May bahwa "tren kebijakan dan taktik saat ini membuat Inggris semakin sulit meninggalkan UE dan pasar tunggalnya."PM May membalas, dan mengatakan "saya tidak setuju dengan karakterisasi Anda mengenai kebijakan yang sudah kita semua sepakati di Kabinet pada Jumat."Inggris memutuskan keluar dari Uni Eropa usai referendum Brexit pada 23 Juni 2016.Sejak saat itu hingga kini, negosiasi Brexit agar Inggris benar-benar keluar dari UE masih berjalan alot.(WIL)