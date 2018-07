Rusia Siap Memperbaiki Hubungan dengan AS

Amerika Serikat (AS) dan Rusia sedang menghadapi tantangan baru. Hal ini dikatakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin usai bertemu dengan Presiden Donald Trump di Istana Presiden Finlandia."Hari ini, baik Rusia dan AS menghadapi tantangan baru. Kami telah bernegosiasi untuk meningkatkan hubungan dua negara dan mengembalikan tingkat kepercayaan satu sama lain," kata Putin, dikutip dari Guardian, Senin 16 Juli 2018."Kepentingan Rusia dan AS memang tidak selalu cocok, namun kami berusaha untuk memperbaiki itu," lanjut dia.Ia mengatakan, tidak ada alasan obyektif dalam merenggangnya hubungan Rusia dan AS. Putin berpendapat, renggangnya sebuah hubungan biasa terjadi dalam hubungan bilateral dua negara."Jelas bagi semua orang bahwa hubungan bilateral akan melalui periode yang sulit. Namun, tidak ada alasan obyektif untuk kesulitan-kesulitan ini, atau suasana tegang saat ini," ungkapnya.Selain itu, dalam pertemuannya dengan Trump, Putin juga menyetujui untuk menyusun sebuah kelompok kerja tingkat tinggi antar pengusaha.Ia pun berterima kasih kepada Trump bahwa pertemuan kali ini berjalan dengan baik dan sangat berguna untuk hubungan kedua negara ke depannya.(DRI)