Sastrawan Peraih Nobel V.S. Naipaul Meninggal di Usia 85 Tahun

Novelis Vidiadhar Surajprasad Naipaul, yang memenangkan Hadiah Nobel dalam sastra, meninggal dunia di rumahnya di London, Inggris, Sabtu 11 Agustus 2018. Dia mengembuskan napas terakhirnya di usia 85 tahun.Penulis kelahiran Trinidad, Naipaul, itu -- yang tulisannya banyak menyentuh masalah kemanusiaan -- terpilih untuk mendapatkan Nobel pada 2001.Buku-bukunya melibatkan cerita sejumlah peristiwa di Trinidad, India, Afrika, Amerika, negara-negara mayoritas Muslim dan juga Inggris. Naipaul pindah ke Inggris saat berusia 18 tahun."Dia adalah raksasa dalam semua pencapaiannya, dan dia meninggal dunia dikelilingi orang-orang yang dicintainya, dalam hidup penuh kreativitas," kata Lady Naipaul, istri dari Naipaul, seperti dilansir dari UPI, Minggu 12 Agustus 2018.Naipaul menerbitkan lebih dari 30 buku, mulai dari komik yang dibuat di Trinidad, hingga memoar dan cerita-cerita perjalanan."The Mystic Masseur," novel pertama Naipaul yang diterbitkan dan ditulis pada 1955, pada awalnya kurang dapat diterima masyarakat. Tetapi tahun berikutnya, Naipaul meraih penghargaan sastra pertamanya, John Llewellyn Rhys Memorial Prize, untuk penulis muda.Pada 1950, ia pindah ke Inggris untuk belajar di Universitas Oxford usai mendapatkan beasiswa.Perjalanan Naipaul diiringi banyak prestasi lain, termasuk mendapat gelar bangsawan pada 1990 dan memenangkan hadiah Booker pada 1971 untuk novel "In a Free State."Memasuki tahun 1993, ia mendapat hadiah sastra terbesar di Inggris, the David Cohen British Literature Prize.(WIL)