Putin: Korut Harus Diberi Jaminan Keamanan untuk Denuklirisasi

Proses denuklirisasi tengah dilakukan Korea Utara (Korut) untuk mencapai perdamaian di Semenanjung Korea. Presiden Rusia Vladimir Putin melihat hal tersebut dan mengatakan Korut harus mendapatkan imbalan dari langkah menuju denuklirisasi.Menurut dia, imbalan yang tepat adalah jaminan keamanan."Korea Utara, sebagai imbalan atas denuklirisasi, harus mendapat semua jaminan keamanan yang dijanjikan. Kita menunggu sinyal tanggapan atas proses denuklirisasi ini," kata Putin dalam sebuah forum ekonomi di kota Vladivostok, Rusia, dikutip dari laman AFP, Rabu 12 September 2018.Pernyataan Putin tersebut jelas ditujukan kepada Amerika Serikat (AS). Pasalnya, Washington sempat mengatakan akan memberikan jaminan keamanan yang 'unik'.Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. Dia menuturkan denuklirisasi penuh harus tercapai dan dilakukan secara transparan."Denuklirisasi yang menyeluruh, transparan, dan tegas adalah sesuatu yang bisa diterima oleh Amerika," kata Pompeo sehari sebelum pertemuan Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un di Singapura beberapa waktu lalu."Kami bakal mengambil kebijakan yang membuat mereka nyaman, sehingga mereka melihat bahwa denuklirisasi tidak selalu berakhir buruk," bebernya.(WIL)