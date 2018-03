Pertemuan Hangat Korut, Korsel dan AS di Finlandia

Delegasi Korea Utara (Korut), Korea Selatan (Korsel) dan Amerika Serikat (AS) bertemu secara informal di Finlandia. Kementerian Luar Negeri Finlandia menyatakan bahwa pertemuan tersebut membahas hal-hal penting secara konstruktif.Sekitar 18 delegasi dari tiga negara, termasuk Wakil Direktur Jenderal untuk urusan AS Kemenlu Korut Choe Kang-il, datang ke Helsinki untuk menghadiri pertemuan tersebut."Pertemuan ini adalah salah satu dari serangkaian sesi akademik selama bertahun-tahun yang telah mengeksplorasi pendekatan untuk membangun kepercayaan diri dan mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea," sebut pernyataan dari Kemenlu Finlandia, dikutip dari AFP, Kamis 22 Maret 2018."Para delegasi saling bertukar pandangan yang konstruktif dalam suasana yang hangat dan positif," lanjut pernyataan itu.Sementara itu, Menteri Luar Negeri Finlandia Timo Soini enggan menjelaskan lebih rinci soal pertemuan ini. Namun, disinyalir ada pembahasan soal pertemuan Korut dan AS yang rencananya akan digelar Mei 2018."Ada pengamat dari PBB dan Eropa yang hadir dalam pembicaraan itu," kata Soini, singkat.Sebelumnya, Menlu Korut Ri Yong-ho diketahui mengunjungi Swedia. Diduga, kunjungan ini untuk membahas pertemuan puncak Kim Jong-un dan Presiden Donald Trump.Media lokal melaporkan, ada indikasi bahwa Swedia bisa menjadi lokasi potensial pertemuan dua pemimpin negara yang bersitegang tersebut. Namun, sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Korut, AS maupun Swedia.(FJR)