Pangeran William dan Kate Middleton Dapat Gelar Baru Sepeninggalan Ratu Elizabeth II

Jakarta: Setelah Ratu Elizabeth II meninggal dunia , Pangeran Charles naik tahta menjadi Raja Charles III dan istri dari pangeran Charles, Camilla juga resmi diangkat menjadi permaisuri.Gelar baru juga didapatkan oleh Pangeran William dan Kate Middleton yang kini mendapat gelar “Duke dan Duchess of Cornwall and Cambridge” yang sebelumnya ketika mereka menikah pada tahun 2011 gelar yang didapat oleh William dan Kate hanya Duke and Duchess of Cambridge.Akun Twitter resmi William dan Kate @KensingtonRoyal pun memperbarui gelar yang disematkan pada keduanya menjadi “Duke and Duchess of Cornwall and Cambridge”.The Duke of Cornwall secara tradisional dipimpin oleh putra tertua dari pewaris tahta monarki Inggris, sedangkan istrinya akan memakai gelar Duchess. Duke juga merupakan gelar tertinggi di antara semua bangsawan di Inggris, hanya setingkat di bawah raja atau ratu.Dilansir dari duchyofcornwall.org, awal mulanya istilah The Duke diciptakan oleh Edward III pada tahun 1337 untuk putra dan pewarisnya. Pangeran Edward juga membuat sebuah piagam dan memutuskan bahwa setiap Duke of Cornwall di masa depan akan menjadi putra tertua raja yang masih hidup dan menjadi pewaris tahta.