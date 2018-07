Putin Pamer Mobil Kepresidenan Baru di Finlandia

Bertemu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Finlandia, Presiden Rusia Vladimir Putin memamerkan limosin barunya.Limosin jenis Kortezh atau Aurus berwarna hitam ini disebut-sebut sengaja dibawa Putin agar sejajar dengan The Beast milik Trump.Dilansir dari Washington Post, Senin 16 Juli 2018, limosin ini dikembangkan oleh perusahaan Jerman Porsche dan Bosch bersama Institut Permesinan dan Otomotif di Pusat Riset Sains Moskwa."Limosin ini adalah mobil mewah kelas atas pertama yang diproduksi di dalam negeri," sebut pernyataan dari media pemerintah Rusia tentang Kortezh.Meski belum diketahui secara pasti kemampuan mobil kepresidenan baru Putin ini, namun diyakini mobil ini dilengkapi fasilitas keamanan untuk Putin.Sedangkan, The Beast, mobil kepresidenan Trump, memiliki roda anti kempes, plat baja dan pelindung dari serangan bom, dan senjata kimia.(DRI)