Perahu Terbalik di Lepas Pantai Puerto Rico, 11 Orang Tewas

(FJR)

San Juan: Sebanyak 11 orang tewas setelah perahu mereka terbalik di lepas pantai Puerto Rico Tenggelamnya perahu tersebut diumumkan Penjaga Pantai Amerika Serikat (AS) pada Kamis, 12 Mei."Pada pukul 18:00 (waktu setempat), unit agen mitra yang merespons telah menyelamatkan 31 orang yang selamat, (terdiri dari) 11 perempuan dan 20 pria. Sedangkan 11 orang meninggal telah ditemukan," kata Penjaga Pantai dalam unggahan di Twitter, dilansir dari France24, Jumat, 13 Mei 2022.Seorang juru bicara US Customs and Border Protection (CBP) mengatakan, kapal karam itu terjadi 18 kilometer utara Pulau Desecheo, sebuah wilayah AS yang tidak berpenghuni antara Puerto Riko dan Republik Dominika.Juru bicara tersebut mencatat, sebagian besar yang selamat berasal dari Haiti atau Republik Dominika. Hingga kini, pencarian sedang berlangsung.Penjaga Pantai AS mengatakan, kapal yang terbalik itu diduga mengambil bagian dalam pelayaran ilegal.Tepat sebelum tengah hari, sebuah helikopter CBP melihat perahu dan sejumlah orang di dalam air. Mereka tampaknya tidak mengenakan jaket pelampung.Beberapa helikopter penyelamat diluncurkan dan sebuah kapal Penjaga Pantai dialihkan untuk membantu pemulihan. Pernyataan itu juga mencatat bahwa unit CBP dan Puerto Rico menanggapi bantuan dalam upaya pemulihan.Pada Maret lalu, ratusan orang Haiti mendarat dengan perahu layar di pantai Florida. Sementara itu, lebih dari 100 orang dicegat di lepas Bahama oleh Penjaga Pantai AS.