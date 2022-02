WHO Bentuk Pusat Alih Teknologi Vaksin mRNA, Indonesia Termasuk

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jenewa: Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Korea Selatan (Korsel) dan Akademi WHO mengumumkan pembentukan pusat pelatihan biomanufaktur global yang akan melayani semua negara berpenghasilan rendah dan menengah yang ingin memproduksi biologi, seperti vaksin, insulin, antibodi monoklonal dan pengobatan kanker. Langkah ini dilakukan setelah keberhasilan pembangunan pusat transfer teknologi vaksin mRNA global di Afrika Selatan. Vaksin mRNA tidak menggunakan virus atau kuman yang dilemahkan atau dimatikan, melainkan komponen materi genetik yang direkayasa agar menyerupai kuman atau virus tertentu“Salah satu hambatan utama keberhasilan transfer teknologi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah adalah kurangnya tenaga kerja terampil dan sistem peraturan yang lemah,” kata Direktur Jenderal WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dalam keterangannya melalui konpers virtual WHO, Rabu 23 Februari 2022.“Membangun keterampilan tersebut akan memastikan mereka dapat memproduksi produk kesehatan yang mereka butuhkan dengan standar kualitas yang baik, sehingga mereka tidak lagi harus menunggu di ujung antrean,” jelasnya.Melalui inisiatif ini, Korsel telah menawarkan fasilitas besar di luar Seoul yang telah melaksanakan pelatihan biomanufaktur untuk perusahaan yang berbasis di negara tersebut dan sekarang akan memperluas operasinya untuk menampung peserta pelatihan dari negara lain.Fasilitas ini akan memberikan pelatihan teknis dan langsung tentang persyaratan praktik operasional dan manufaktur yang baik dan akan melengkapi pelatihan khusus yang dikembangkan oleh pusat transfer teknologi vaksin mRNA di Afrika Selatan. Akademi WHO akan bekerja dengan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea untuk mengembangkan kurikulum komprehensif tentang biomanufaktur umum.“Hanya 60 tahun yang lalu, Korea adalah salah satu negara termiskin di dunia,” kata Kwon Deok-chul, Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan.“Dengan bantuan dan dukungan dari WHO dan komunitas internasional, kami telah bertransisi menjadi negara dengan sistem kesehatan masyarakat dan bio-industri yang kuat. Korea sangat menghargai solidaritas yang telah ditunjukkan oleh komunitas internasional kepada kami selama masa transisi kami,” imbuh Deok-Chul..“Berbagi pelajaran yang telah kami pelajari dari pengalaman kami sendiri di masa lalu, kami akan berusaha untuk mendukung negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dalam memperkuat kemampuan biomanufaktur mereka sehingga kami dapat membuka jalan bersama menuju dunia yang lebih aman selama pandemi berikutnya,” jelasnya.Secara paralel, WHO mengintensifkan penguatan sistem regulasi melalui Global Benchmarking Tool (GBT), sebuah instrumen yang menilai tingkat kematangan otoritas regulasi. GBT akan menjadi parameter utama bagi WHO untuk memasukkan regulator nasional ke dalam daftar Otoritas yang terdaftar di WHO. Tujuan lainnya adalah untuk membangun jaringan pusat keunggulan regional yang akan bertindak sebagai penasihat dan pemandu bagi negara-negara dengan sistem regulasi yang lebih lemah.Lima negara lagi juga akan menerima dukungan dari hub mRNA global di Afrika Selatan: Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Serbia, dan Vietnam. Negara-negara ini diperiksa oleh sekelompok ahli dan membuktikan bahwa mereka memiliki kapasitas untuk menyerap teknologi dan, dengan pelatihan yang ditargetkan, bergerak ke tahap produksi dengan relatif cepat.“Indonesia merupakan salah satu negara yang terus mendukung pemerataan vaksin dan pemerataan akses vaksin COVID-19 untuk semua negara, termasuk melalui transfer teknologi vaksin dan know-how ke negara berkembang,” kata Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi.“Transfer teknologi ini akan berkontribusi pada akses yang sama ke penanggulangan kesehatan, yang akan membantu kita untuk pulih bersama dan pulih lebih kuat. Solusi seperti inilah yang dibutuhkan negara-negara berkembang. Solusi yang memberdayakan dan memperkuat kemandirian kita, serta solusi yang memungkinkan kita berkontribusi pada ketahanan kesehatan global,” jelasnya.“Dukungan dari Organisasi Kesehatan Dunia dalam proses ini sangat penting untuk pengembangan produksi vaksin dan produk medis yang berkelanjutan, berkualitas dan aman,” kata Dr Zlatibor Loncar, Menteri Kesehatan Serbia.“Pengembangan teknologi baru berarti pengembangan pengetahuan profesional para ahli Serbia dan pelatihan staf muda baru, sebagai prioritas nasional mutlak,” tuturnya.“Meskipun Vietnam adalah negara berkembang, kami memiliki banyak pengalaman dalam pengembangan vaksin selama beberapa dekade terakhir,” kata Dr Nguyen Thanh Long, Menteri Kesehatan Vietnam.”National Regulatory Authority (NRA) kita juga sudah diakui WHO. Kami percaya bahwa dengan berpartisipasi dalam inisiatif ini, Vietnam akan memproduksi vaksin mRNA tidak hanya untuk konsumsi domestik tetapi juga untuk negara-negara lain di kawasan dan dunia, berkontribusi untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam akses ke vaksin,” tutur Than Long.Argentina dan Brasil adalah negara pertama dari kawasan Amerika yang menerima teknologi mRNA dari hub global di Afrika Selatan, bergabung dengan inisiatif pada September 2021. Perusahaan dari negara-negara tersebut sudah menerima mendapatkan pelatihan dari hub transfer teknologi.“Kami yakin bahwa, dengan dukungan teknis dari WHO, kantor regionalnya, dan komunitas pakar internasional, kami akan berhasil meningkatkan akses yang adil dan tepat waktu,” kata Menteri Kesehatan Argentina Dr Carla Vizzotti.“Jika kita ingin mencapai hasil kesehatan global dan regional yang lebih baik, termasuk kesiapsiagaan yang lebih baik untuk keadaan darurat kesehatan di masa depan, kita harus memutus siklus ketergantungan kawasan kita di pasar vaksin global yang sangat terkonsentrasi,” sebutnya.Banyak negara menanggapi seruan minat dari pusat transfer teknologi pada akhir tahun 2021. WHO akan memberikan dukungan kepada semua responden tetapi saat ini memprioritaskan negara-negara yang tidak memiliki teknologi mRNA tetapi sudah memiliki beberapa infrastruktur dan kapasitas biomanufaktur. WHO akan mengadakan diskusi dengan negara-negara lain yang tertarik dan penerima teknologi mRNA lainnya akan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang.