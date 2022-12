1 Remaja Tewas dalam Penembakan di Mall of America Jelang Natal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Minnesota: Seorang remaja tewas dalam penembakan di pusat perbelanjaan Mall of America di Minnesota, Amerika Serikat (AS) pada Jumat, 23 Desember. Penembakan memicu penguncian (lockdown) area mal, yang membuat banyak pengunjung terjebak di dalamnya.Kepolisian Bloomington mengatakan bahwa korban tewas adalah seorang remaja berusia 19 tahun. Sebuah peluru nyasar sempat menggores seorang pengunjung.Booker Hodges, Kepala Kepolisian Bloomington, mengatakan bahwa penembakan dipicu perselisihan antar dua kelompok. Saat kejadian, seorang individu mengeluarkan senjata api dan menembakkannya berkali-kali ke arah korban.Mengutip dari laman The National News, insiden berlangsung sekitar 30 detik. Polisi merespons penembakan tersebut sebelum pukul 20.00 waktu setempat.Hodges mengimbau tersangka dan mereka yang terlibat dalam penembakan untuk segera menyerahkan diri ke polisi. Ia juga memperingatkan masyarakat untuk tidak membantu tersangka penembakan."Jika ada yang membantu orang-orang ini, bahkan walau hanya sekadar membelikan paket makanan Happy Meal, atau memberi tumpangan, kami akan memenjarakan kalian bersama mereka," tegas Hodges.Lockdown di Mall of America dicabut hari Sabtu ini, 24 Desember 2022. Namun toko Nordstrom, tempat terjadinya penembakan, akan tetap ditutup.Sejumlah video di media sosial memperlihatkan para pengunjung bersembunyi di beberapa toko. Suara pengumuman terdengar di area mal, meminta semua orang untuk mencari tempat perlindungan.Sejak dibuka pada 1992, Mall of America telah menjadi sebuah destinasi wisata dan lokasi berkumpul masyarakat. Membawa senjata api tidak diperbolehkan di sana, namun para pengunjung tidak diwajibkan melewati detektor metal.Mall of America pernah di-lockdown pada Agustus lalu setelah adanya sebuah penembakan di sana. Dua orang juga terluka dalam perselisihan di Mall of America pada malam tahun baru 2021.Baca: 2 Remaja Rewas 3 Terluka dalam Penembakan di Apartemen Atlanta Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id