Pembuat Bom Lockerbie yang Menewaskan 270 Orang, Berhasil Ditahan AS

Teheran: Seorang pria Libya yang diduga membuat bom yang menghancurkan Penerbangan Pan Am 103 di atas kota Lockerbie di Skotlandia pada 1988, berada dalam tahanan Amerika Serikat (AS). Hal tersebut dibenarkan oleh pejabat penegak hukum di Skotlandia dan Amerika Serikat.“Keluarga dari mereka yang tewas dalam pengeboman Lockerbie telah diberi tahu bahwa tersangka, Abu Agela Mas'ud Kheir Al-Marimi berada dalam tahanan AS,” ujar Kantor Kerajaan Skotlandia dan Layanan Fiskal Kejaksaan mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Minggu 11 Desember 2022.“Jaksa dan polisi Skotlandia, bekerja sama dengan Pemerintah Inggris dan kolega dari AS, akan terus melanjutkan penyelidikan ini. Satu-satunya tujuan membawa mereka yang bertindak bersama Al-Megrahi ke pengadilan,” imbuh pernyataan itu, seperti dikutip Al Jazeera, Selasa 13 Desember 2022.Abdel Basset Ali al-Megrahi dihukum karena mengebom penerbangan tersebut dan dipenjara seumur hidup pada tahun 2001.Mas'ud ditahan sekitar dua tahun setelah AS mengajukan tuntutan terhadapnya pada tahun 2020, 32 tahun sejak pemboman yang menewaskan 270 orang, termasuk 190 dari AS."Akhirnya, pria yang bertanggung jawab atas pembunuhan orang Amerika dan banyak lainnya ini akan diadili atas kejahatannya," kata William Barr, Jaksa Agung AS saat itu, dalam konferensi pers.Menurut juru bicara Kementerian Kehakiman AS, Mas'ud diperkirakan akan tampil di sidang pertamanya di pengadilan federal di Washington, DC. Rincian lebih lanjut tentang waktu sidang pengadilan akan segera diumumkan.Pesawat milik maskapai Pan Am berjenis Boeing 747, melakukan perjalanan dari London ke New York dan meledak di atas Lockerbie pada 21 Desember 1988, menewaskan semua 259 orang di dalam pesawat dan 11 lainnya di darat. Itu tetap menjadi serangan paling mematikan di tanah Inggris.Pada 1991, dua agen intelijen Libya lainnya didakwa melakukan pengeboman: al-Megrahi dan Lamen Khalifa Fhimah.Al-Megrahi sampai saat ini adalah satu-satunya orang yang dihukum atas serangan itu. Dia kehilangan satu banding dan mengabaikan yang lain sebelum dibebaskan pada tahun 2009 dengan alasan belas kasih karena dia sakit parah karena kanker.Dia meninggal di Libya pada 2012, masih memprotes ketidakbersalahannya. Sementara Fhimah dibebaskan dari semua tuduhan, tetapi jaksa penuntut Skotlandia menyatakan bahwa al-Megrahi tidak bertindak sendiri.Pada 2020, AS membuka dakwaan pidana terhadap Mas'ud, mengatakan bahwa dia telah bekerja sebagai ahli teknis dalam membuat alat peledak.Terobosan dalam penyelidikan terjadi ketika pejabat AS pada tahun 2017 menerima salinan wawancara yang diberikan Mas'ud, seorang ahli bahan peledak untuk dinas intelijen Libya, kepada penegak hukum Libya.Ini terjadi pada 2012 setelah dia ditahan, menyusul runtuhnya pemerintahan penguasa lama negara itu, Muammar Khadafi.Dalam wawancara itu, pejabat AS mengatakan, Mas'ud mengaku membuat bom dalam serangan Pan Am dan bekerja sama dengan dua komplotan lain untuk melaksanakannya.Dia juga mengatakan operasi itu diperintahkan oleh intelijen Libya dan Khadafi berterima kasih padanya dan anggota tim lainnya setelah serangan itu, menurut surat pernyataan FBI yang diajukan dalam kasus tersebut.Sementara Mas'ud sekarang adalah pejabat intelijen Libya ketiga yang didakwa di AS sehubungan dengan pengeboman Lockerbie, dia akan menjadi orang pertama yang diadili di ruang sidang AS.