Trump Tolak Tandatangani Paket Bantuan Covid-19

Washington: Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak menandatangani paket bantuan stimulus pandemi virus korona (covid-19), kecuali jika Kongres AS melakukan beberapa perubahan. Salah satu yang diminta Trump adalah mengubah dana bantuan langsung dari USD600 menjadi USD2000 per warga.Dalam sebuah pesan video di Twitter, ia meminta jajaran kongres untuk "menyingkirkan poin-poin tak penting" dari paket bantuan tersebut."Disebut dengan rancangan undang-undang bantuan Covid, tapi isinya hampir tidak ada hubungannya dengan Covid," klaim Trump, dilansir dari laman BBC pada Rabu, 23 Desember 2020.Paket bantuan senilai USD900 miliar meliputi bantuan langsung tunai senilai USD600 per orang untuk sebagian besar masyarakat AS.Trump, yang masa jabatannya berakhir pada 20 Januari tahun depan, diharapkan banyak pihak untuk menandatangani paket bantuan stimulus covid-19. Senin malam kemarin, Kongres AS telah meloloskan paket tersebut.Baca: AS Sahkan Paket Bantuan Covid-19 Senilai Rp12,8 Triliun Namun pada Selasa malam, Trump mengecam paket bantuan tersebut. Ia mengaku kesal karena isi dari paket itu berisi bantuan untuk sejumlah negara lain. Menurutnya, uang itu harus disalurkan ke masyarakat AS."RUU ini meliputi USD85,5 juta untuk Kamboja, USD134 juta untuk Burma, USD1,3 miliar untuk Mesir dan militernya, yang nantinya mungkin akan dipakai membeli peralatan dari Rusia, USD25 juta untuk Pakistan, USD505 juta untuk Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, dan Panama," ucap Trump.Ia juga mempertanyakan mengenai Kennedy Center di Washington DC akan menerima USD40 juta walau saat ini tidak beroperasi. Lebih dari USD1 miliar juga dialokasikan untuk sejumlah museum dan galeri di ibu kota AS."Kongres menyalurkan banyak uang untuk negara-negara asing, pelobi, dan kepentingan khusus lainnya, sementara masyarakat AS menerima dana dalam jumlah minimum," sebut Trump."Saya meminta Kongres untuk mengubah RUU ini dan menambah jumlah USD600 menjadi USD2000, atau USD4000 untuk pasangan," lanjutnya."Selain itu, saya juga meminta Kongres segera menghilangkan poin-poin tak penting, dan baru berikan RUU itu kepada saya," tutur Trump.(WIL)