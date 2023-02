Isu UFO, Militer AS Tembak Jatuh Benda Berbentuk Segi Delapan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Benda terbang tidak teridentifikasi atau unidentified flying object ( UFO) yang telah ditembak oleh militer Amerika Serikat (AS), diketahui berbentuk heksagolan atau segi delapan. Namun masih ada kecurigaan bahwa benda itu adalah balon mata-mata Itu adalah benda terbang tak dikenal keempat yang ditembak jatuh di atas Amerika Utara oleh rudal AS dalam waktu lebih dari seminggu."Atas perintah Presiden Joe Biden, pesawat tempur F-16 AS menembak jatuh objek tersebut pada pukul 14.42 waktu setempat di atas Danau Huron di perbatasan AS-Kanada," kata juru bicara Pentagon Patrick Ryder dalam pernyataan resmi, seperti dikutip AFP, Senin 13 Februari 2023."Meskipun tidak menimbulkan ancaman militer, objek tersebut berpotensi mengganggu lalu lintas udara domestik karena terbang pada ketinggian 6.100 meter, dan mungkin memiliki kegiatan pengawasan," ujar Pentagon."Objek itu tampak berbentuk segi delapan, dengan tali yang menggantung tetapi tidak ada muatan yang terlihat," sebut pejabat Pentagon yang berbicara tanpa menyebut nama.pihak Pentagon menambahkan objek itu baru-baru ini terdeteksi di atas Montana dekat situs militer yang sensitif, mendorong penutupan wilayah udara AS.Insiden itu menimbulkan pertanyaan tentang serentetan objek tidak biasa yang muncul di langit Amerika Utara dalam beberapa pekan terakhir dan meningkatkan ketegangan dengan Tiongkok."Kami membutuhkan fakta tentang dari mana asalnya, apa tujuannya, dan mengapa frekuensinya meningkat," kata Perwakilan AS Debbie Dingell, salah satu dari beberapa anggota parlemen Michigan yang memuji militer karena menjatuhkan objek tersebut.Pejabat AS mengidentifikasi objek pertama sebagai balon pengintai Tiongkok dan menembak jatuh di lepas pantai Carolina Selatan pada 4 Februari. Pada Jumat, objek kedua ditembak jatuh di atas es laut dekat Deadhorse, Alaska. Dan objek ketiga dihancurkan di atas Yukon Kanada pada Sabtu dengan penyelidik masih memburu reruntuhannya.Sebelumnya Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan pada Minggu, penyelidik sedang mencari puing-puing UFO yang diyakini sebagai balon, setelah ditembak jatuh sehari sebelumnya oleh jet tempur AS di wilayah Yukon."Tim pemulihan sedang berada di lapangan, mencari untuk menemukan dan menganalisis objek tersebut," kata Trudeau kepada wartawan.Pernyataan Trudeau itu muncul setelah Pemimpin Mayoritas Senat AS Chuck Schumer mengatakan kepada penyiar ABC bahwa para pejabat AS meyakini objek tidak teridentifikasi yang dihancurkan di atas Kanada adalah balon.