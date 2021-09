Jubir Kemenlu AS Positif Covid-19 Usai Sidang Majelis Umum PBB

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price dinyatakan positif Covid-19 setelah menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Ia mengaku didiagnosis positif Covid-19 pada Senin pagi setelah pulang dari New York.Sejauh ini, Price mengatakan gejala-gejala yang dirasakannya relatif ringan."Setelah merasakan gejala pagi ini, saya dinyatakan positif Covid-19 tak lama setelahnya. Saya akan menjalani karantina untuk 10 hari ke depan," kata Price via Twitter, dilansir dari laman news18.com, Selasa, 28 September 2021."Saya merasa tidak enak badan, tapi bersyukur karena terlindung dari gejala berat berkat vaksin yang aman dan efektif," sambungnya.Baca: Anggota Kongres AS Positif Covid-19 Meski Sudah Divaksin Price menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di New York bersama Menlu Antony Blinken pekan kemarin. Jalina Porter, deputi jubir Kemenlu AS, mengatakan bahwa Blinken dinyatakan negatif Covid-19 pada Senin pagi.Saat berada di New York, Price menghadiri sejumlah acara dengan Blinken, termasuk pertemuan dengan jajaran menlu dan pejabat tinggi dari 60-an negara. Keduanya merupakan bagian dari delegasi AS di Sidang Majelis Umum PBB yang meliputi puluhan diplomat senior.Selain Price, sejauh ini belum ada diagnosis positif Covid-19 dari anggota delegasi AS yang pergi ke New York pekan lalu.Blinken dijadwalkan mengunjungi Pittsburgh pekan ini untuk menghadiri konferensi Perdagangan dan Teknologi Amerika Serikat-Uni Eropa. Setelahnya, Blinken akan bertolak menuju Eropa, California, dan Meksiko.Belum ada indikasi apakah rangkaian perjalanan itu akan ditunda atas dibatalkan.