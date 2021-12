Bersama KT HAM PBB, Indonesia Dorong Solidaritas untuk Palestina

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Indonesia selaku Wakil Ketua Biro Komite Palestina (Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People/CEIRPP) telah memimpin pertemuan khusus Komite dengan Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (KT HAM PBB), Michelle Bachelet. Pertemuan diselenggarakan secara virtual pada Senin, 7 Desember, dan dihadiri negara-negara anggota CEIRPP.Membuka pertemuan, Kuasa Usaha Ad Interim Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York, Duta Besar Mohammad K. Koba, menyampaikan keprihatinan atas berlanjutnya pelanggaran terhadap hak asasi rakyat Palestina dan impunitas tindakan Israel Ia juga menyampaikan berbagai upaya CEIRPP untuk mendukung perjuangan guna mencapai hak-hak Palestina yang merdeka dan berdaulat, termasuk melalui kerja sama dengan parlemen dan organisasi masyarakat sipil (CSOs).Berdasarkan keterangan tertulis Kemenlu RI, Rabu, 8 Desember 2021, Michelle Bachelet menyampaikan perkembangan terkini di lapangan, di mana Israel terus melakukan aktivitas perluasan permukiman, penahanan, serta kekerasan. Penetapan enam CSOs Palestina sebagai organisasi teroris oleh Israel, dinilai sebagai langkah yang semakin menekan perjuangan rakyat Palestina.KTHAM juga memaparkan langkah-langkah Dewan HAM terkait situasi di Palestina, termasuk penyelenggaraan Special Session guna merespons eskalasi kekerasan pada Mei lalu dan pembentukan Commission of Inquiry untuk menyelidiki pelanggaran HAM di Palestina.Sejumlah negara yang hadir menyerukan perlunya tindakan nyata masyarakat internasional untuk mengakhiri impunitas Israel dan mencapai solusi jangka panjang atas isu Palestina.Indonesia mendorong seluruh anggota CEIRPP, mitra rakyat Palestina, dan para pejuang HAM untuk melakukan langkah nyata, baik secara nasional maupun kolektif."Sekarang adalah saat yang tepat untuk bertindak secara terkoordinir dan tegas serta menunjukkan solidaritas kita terhadap rakyat Palestina," pungkas Dubes Koba menutup pertemuan.Pascapertemuan dengan Michelle Bachelet, CEIRPP juga menyelenggarakan acara untuk menunjukkan dukungan bagi CSOs Palestina. Hal ini menyikapi kebijakan Israel yang menetapkan 6 CSOs Palestina sebagai organisasi teroris. Dalam acara, wakil CSOs menyerukan agar negara-negara yang hadir dapat menekan Israel untuk mencabut penetapan tersebut.Baca: PBB Khawatirkan Pelabelan Israel terhadap 6 Grup HAM Palestina