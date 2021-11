WHO Duga Varian Omicron Berisiko Tinggi Menyebar dengan Cepat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jenewa: Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ) menduga varian Omicron kemungkinan akan menyebar secara internasional. Mereka memprediksi, varian terbaru covid-19 ini dapat menimbulkan risiko global 'sangat tinggi'.WHO menduga, lonjakan covid-19 bisa memiliki konsekuensi parah di beberapa daerah. Mereka menyarankan 194 negara anggota PBB untuk mempercepat vaksinasi kelompok prioritas tinggi.Baca: WHO Belum Dapat Pastikan Karakteristik Varian Omicron Badan PBB ini juga mendesak pemerintah setiap negara memastikan adanya rencana mitigasi untuk mempertahankan layanan kesehatan yang penting. Omicron memiliki jumlah mutasi lonjakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, beberapa di antaranya mengkhawatirkan dampak potensialnya pada lintasan pandemi," kata WHO, dikutip dari Channel News Asia, Senin, 29 November 2021."Risiko global secara keseluruhan terkait dengan varian baru yang menjadi perhatian Omicron dinilai sangat tinggi," imbuh mereka.Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk lebih memahami potensi Omicron, apakah varian ini kebal terhadap vaksin atau tidak. WHO menambahkan, lebih banyak data diharapkan dalam beberapa minggu mendatang."Kasus dan infeksi covid-19 diperkirakan terjadi pada orang yang divaksinasi, meskipun dalam proporsi kecil dan dapat diprediksi," lanjut mereka.Sebelumnya, WHO mengaku belum dapat memastikan karakteristik Omicron, mengenai apakah varian baru Covid-19 itu lebih menular dari tipe lain, atau mungkin dapat memicu gejala-gejala yang lebih berat.Jumat kemarin, WHO telah menetapkan varian B.1.1.529 sebagai 'variant of concern' dan melabelinya dengan nama "Omicron." Varian itu pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan.