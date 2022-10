Populer Internasional: Komedian Dilempar Bir hingga Mahathir Tetap Ingin Ikut Pemilu

1. Adu Mulut Seputar Trump-Biden, Seorang Komedian Nyaris Terkena 'Bir Terbang'





2. Perang Ukraina Masuki Bulan ke-8, Rusia Menanti Proposal Serius dari Barat

New Jersey: Seorang komedian yang tampil di sebuah klub di New Jersey, Amerika Serikat (AS) dilempar sekaleng bir yang hampir mengenai kepalanya. Bir dilemparkan suami dari seorang perempuan pendukung Donald Trump yang sempat bersitegang dengan sang komedian.Insiden pelemparan bir ini menjadi berita terpopuler Internasional Medcom yang diikuti dengan Perang Ukraina yang memasuki bulan ke-8.Kemudian diikuti dengan isu mengenai Mahathir Mohamad yang masih ingin ikut pemilu di usia 97 tahun. Berikut selengkapnya mengenai berita terpopuler Internasional Medcom:Seorang komedian yang tampil di sebuah klub di New Jersey, Amerika Serikat (AS) dilempar sekaleng bir yang hampir mengenai kepalanya. Bir dilemparkan suami dari seorang perempuan pendukung Donald Trump yang sempat bersitegang dengan sang komedian.Saat ini, pemilik klub Uncle Vinnie's Comedy Club di Point Pleasant Beach berencana menggugat pelempar bir. Insiden pelemparan tersebut terekam kamera dan menjadi viral di media sosial.Peristiwa bermula saat komedian bernama Ariel Elias beraksi di atas panggung Uncle Vinnie's Comedy Club di New Jersey pada Sabtu malam. Dalam rekaman video terlihat bahwa dirinya kemudian terlibat dalam adu mulut bernuansa politik dengan seorang perempuan pendukung Trump.Apa yang menyebabkan terjadinya insiden itu? Simak tautan ini Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan pada Selasa, 11 Oktober 2022, bahwa Moskow terbuka untuk berdialog dengan negara-negara Barat mengenai perang Ukraina . Menurut Lavrov, sejauh ini Rusia belum menerima satu pun proposal serius untuk bernegosiasi.Dalam sebuah wawancara di televisi pemerintah, Lavrov mengatakan Rusia bersedia berdialog dengan Amerika Serikat (AS) atau Turki untuk membicarakan cara-cara mengakhiri perang di Ukraina, yang saat ini sudah memasuki bulan kedelapan.Penekanan Lavrov pada kesediaan Rusia terhadap dialog disampaikan setelah Negeri Beruang Merah mengalami serangkaian kekalahan menyakitkan di Ukraina sejak awal September.

Tawaran apa yang diberikan Lavrov kepada negara Barat? selanjutnya di sini.



3. Luar Biasa! Mahathir Mohamad Masih Ingin Ikut Pemilu Malaysia di Usia 97 Tahun

Salah satu politisi paling berpengalaman di dunia, Mahathir Mohamad , berencana mencalonkan diri sebagai anggota parlemen dalam pemilihan umum Malaysia mendatang. Keinginan ini disampaikan meski dirinya sudah berusia 97 tahun.Mahathir sudah pernah dua kali menjadi perdana menteri Malaysia , dengan salah satunya berlangsung selama 22 tahun. Ia kembali terpilih menjadi PM Malaysia pada 2018 saat berusia 92 tahun.Awal tahun ini, Mahathir sempat beberapa kali dirawat di rumah sakit akibat masalah jantung. Tetapi kini dirinya merasa sudah cukup kuat untuk kembali masuk ke parlemen.Apa yang membuat Mahathir Mohamad masih bertahan? Simak di sini