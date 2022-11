Popularitas Joe Biden Merosot Jelang Pemilu Paruh Waktu AS

Inflasi tinggi

Demokrasi dipertaruhkan

Washington: Menurunnya kepopuleran Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden membantu mendorong pandangan bahwa Partai Republik akan memenangkan kendali Dewan Perwakilan Rakyat AS dan mungkin juga Senat. Selasa 8 November waktu setempat, rakyat AS akan menuju ke tempat pemungutan suara (TPS).Peringkat dukungan publik kepada Presiden AS Joe Biden turun menjadi 39 persen berdasarkan jajak pendapat Reuters/Ipsos. Ini memperkuat ekspektasi peramal pemilu nonpartisan bahwa Partai Demokrat akan kalah dalam pemilihan paruh waktu Selasa atau Rabu waktu Indonesia.Jajak pendapat nasional dua hari yang terungkap pada hari Senin menemukan bahwa persetujuan orang Amerika terhadap kinerja pekerjaan Biden telah turun satu poin, mendekati titik terendah kepresidenannya.Ketidakpopuleran Biden membantu mendorong pandangan bahwa Partai Republik akan memenangkan kendali Dewan Perwakilan Rakyat AS dan mungkin Senat AS juga pada hari yang sama.Pusat Politik Universitas Virginia pada hari Senin memperkirakan bahwa Partai Republik akan dengan mudah memenangkan mayoritas di DPR, mengambil 24 kursi bersih, dan akan menambah mayoritas tipis di Senat.Kendali bahkan satu kamar Kongres akan memberi Partai Republik kekuatan untuk menghentikan agenda legislatif Biden.Mulai menjabat pada Januari 2021 di tengah pandemi covid-19, masa jabatan Biden ditandai dengan luka ekonomi akibat krisis kesehatan global, termasuk melonjaknya inflasi. Tahun ini, peringkat persetujuannya turun hingga 36 persen pada Mei dan Juni.Dalam jajak pendapat Reuters/Ipsos minggu ini, sekitar sepertiga responden memilih ekonomi sebagai masalah terbesar negara, bagian yang jauh lebih besar daripada sekitar satu dari 10 responden yang memilih kejahatan. Sekitar satu dari 15 mengatakan masalah terbesar adalah berakhirnya hak aborsi nasional, menyusul keputusan Mahkamah Agung bulan Juni yang menjatuhkan hak nasional untuk aborsi.Jajak pendapat Reuters/Ipsos, yang dilakukan secara online dalam bahasa Inggris di seluruh Amerika Serikat, mengumpulkan tanggapan dari 1.004 orang dewasa, termasuk 424 Demokrat dan 390 Republik. Ini memiliki interval kredibilitas - ukuran presisi - dari 4 poin persentase.Adapun Biden mengatakan kepada orang Amerika bahwa demokrasi dipertaruhkan dalam pemilihan paruh waktu hari Selasa dan "ini adalah momen Anda untuk mempertahankannya.""Kami tahu di dalam tulang kami bahwa demokrasi kami dalam bahaya dan kami tahu bahwa ini adalah saat Anda untuk mempertahankannya," katanya kepada kerumunan pendukung Demokrat yang bersorak-sorai pada rapat umum menjelang pemilihan Senin di Bowie, Maryland."Kita akan bertemu saat ini," pungkasnya.