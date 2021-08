50 Persen dari Populasi Amerika Serikat Sudah Divaksin Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Pihak Gedung Putih mengatakan setengah dari populasi Amerika Serikat (AS) sekarang sepenuhnya sudah divaksinasi covid-19 . Gedung Putih mengatakan pada Jumat, ketika inokulasi meningkat sebagai tanggapan terhadap varian Delta yang melonjak."50 persen warga Amerika (semua usia) sekarang telah divaksinasi lengkap. Lanjutkan!," ujar Direktur Data Covid-19 Gedung Putih AS, Cyrus Shahpar, seperti dikutip AFP, Sabtu 4 Agustus 2021.“Itu berarti lebih dari 165 juta orang telah menerima vaksin covid-19 Moderna atau Pfizer dua dosis atau suntikan Johnson & Johnson yang sudah selesai,” ucapnya.Ambang batas setengah, dari semua orang dewasa Amerika yang divaksinasi penuh tercapai pada akhir Mei. Shahpar mengatakan rata-rata tujuh hari orang yang baru divaksinasi naik 11 persen dari minggu lalu dan naik 44 persen selama dua minggu terakhir.Koordinator Covid-19 Gedung Putih Jeff Zients, Kamis mengatakan, selama empat minggu berturut-turut, jumlah rata-rata orang yang divaksinasi setiap hari telah meningkat. Amerika Serikat sendiri menjadi negara yang paling terpukul oleh pandemi dengan 615.000 kematian.Biden telah mendesak orang Amerika untuk mendapatkan vaksinasi sejak dia menjabat pada Januari.Program vaksinasi yang agresif telah meningkatkan harapan untuk kembali ke kehidupan normal musim panas ini, tetapi rencana itu tidak berhasil karena varian Delta. Setelah mencapai puncaknya pada April, tingkat inokulasi baru turun tajam.Kasus baru harian, kematian dan rawat inap meningkat tajam dalam beberapa pekan terakhir, dan kota-kota seperti New York dan Los Angeles memberlakukan pembatasan baru seperti menuntut bukti vaksinasi untuk memasuki tempat-tempat dalam ruangan seperti restoran dan pusat kebugaran.“Pekan lalu ada rata-rata 90.000 kasus virus korona baru per hari. Florida dan Texas menyumbang sepertiga dari mereka,” kata Gedung Putih.Angka itu menandai kenaikan 43 persen dari minggu sebelumnya, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit mengatakan Kamis.Tingkat penularan virus di komunitas "tinggi" atau "substansial" di 85 persen negara itu, kata CDC. Rawat inap hingga rata-rata harian nasional sekitar 7.300 per hari dalam tujuh hari. Kematian meningkat tajam sekitar 380 per hari.Kasus wabah infeksi di antara orang yang divaksinasi masih jarang tetapi penelitian awal menunjukkan bahwa ketika itu terjadi, risiko penularan lebih besar daripada jenis virus sebelumnya.Dan ini menimbulkan risiko yang lebih tinggi bagi orang yang tidak divaksinasi yang melakukan kontak dengan orang yang divaksinasi yang terinfeksi.Mengingat semua angka ini, CDC baru-baru ini mengubah arah dan merekomendasikan pemakaian masker di dalam ruangan di daerah berisiko tinggi, bahkan untuk orang yang divaksinasi.(FJR)