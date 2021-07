AS Khawatirkan Kekuatan Nuklir Tiongkok yang Meningkat Cepat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Amerika Serikat (AS) mengatakan pada Kamis 1 Juli peningkatan cepat kekuatan nuklir Tiongkok mengkhawatirkan. AS pun meminta Beijing untuk terlibat dengannya "dalam langkah-langkah praktis untuk mengurangi risiko perlombaan senjata yang tidak stabil".“Penumpukan itu menjadi lebih sulit bagi Tiongkok untuk disembunyikan dan tampaknya itu menyimpang dari strategi nuklir puluhan tahun yang didasarkan pada pencegahan minimal,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price, seperti dikutip AFP, Jumat 2 Juli 2021.Price menanggapi pertanyaan tentang laporan di the Washington Post yang mengatakan Negeri Tirai Bambu telah mulai membangun lebih dari 100 silo (struktur penyimpanan bahan curah) rudal baru di daerah gurun di bagian barat negara itu."Laporan-laporan ini dan perkembangan lainnya menunjukkan bahwa persenjataan nuklir Tiongkok akan tumbuh lebih cepat, dan ke tingkat yang lebih tinggi daripada yang mungkin diantisipasi sebelumnya," kata Price."Penumpukan ini mengkhawatirkan. Ini menimbulkan pertanyaan tentang niat mereka. Dan bagi kami, ini memperkuat pentingnya mengejar langkah-langkah praktis untuk mengurangi risiko nuklir," tegasnya.Baca: Xi Jinping Tegaskan Tiongkok Tidak Lagi Ditindas "Kami mendorong Beijing untuk terlibat dengan kami dalam langkah-langkah praktis untuk mengurangi risiko destabilisasi perlombaan senjata yang berpotensi destabilisasi ketegangan,” ucap Price.Price menambahkan bahwa inilah mengapa Presiden Joe Biden memprioritaskan stabilitas strategis dalam keterlibatannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, dan menambahkan: "Alasan yang sama akan berlaku untuk keterlibatan dengan tenaga nuklir lain, Tiongkok.”Price juga mengatakan bahwa Washington telah ‘mencatat’ pernyataan pemimpin Tiongkong Xi Jinping pada upacara yang menandai peringatan 100 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok pada Kamis, tetapi "tidak akan mengomentari secara spesifik".Dalam pidatonya, Xi memperingatkan bahwa pasukan asing yang mencoba menggertak Tiongkok akan "dipenggal kepalanya" dan berjanji untuk membangun militernya. Dia juga berkomitmen untuk "penyatuan kembali" Taiwan dan mengatakan stabilitas sosial akan dijamin di Hong Kong sambil melindungi keamanan dan kedaulatan Tiongkok.Laporan Washington Post mengutip gambar dan analisis satelit komersial dari James Martin Center for Nonproliferation Studies di Monterey, California.Dikatakan 119 lokasi konstruksi yang hampir identik berisi fitur yang mencerminkan fasilitas peluncuran yang ada untuk gudang rudal balistik berujung nuklir Tiongkok yang ada.Dalam laporan tahun 2020 kepada Kongres, Pentagon memperkirakan persediaan hulu ledak nuklir Tiongkok berada di sekitar "200-an" dan mengatakan itu diproyeksikan setidaknya dua kali lipat ketika Beijing memperluas dan memodernisasi pasukannya. Analis mengatakan Amerika Serikat memiliki sekitar 3.800 hulu ledak, dan menurut lembar fakta Kementerian Luar Negeri, 1.357 di antaranya dikerahkan pada 1 Maret.Washington telah berulang kali meminta Tiongkok untuk bergabung dengannya dan Rusia dalam perjanjian kontrol senjata baru dan duta besar perlucutan senjata AS mengatakan pada Mei bahwa Beijing menolak ini meskipun ada penumpukan "dramatis" di gudang senjatanya.Beijing mengatakan persenjataannya dikerdilkan oleh Amerika Serikat dan Rusia dan siap untuk melakukan dialog bilateral tentang keamanan strategis "berdasarkan kesetaraan dan saling menghormati".Pakar non-proliferasi mengatakan tahun ini dorongan Beijing untuk mengembangkan bahan bakar untuk generasi baru reaktor tenaga nuklir akan menghasilkan sejumlah besar bahan yang dapat dialihkan untuk membuat senjata nuklir.(FJR)