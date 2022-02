Tentara AS di Polandia Siap Bantu Warga yang Ingin Tinggalkan Ukraina

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Tentara Amerika Serikat (AS) di Polandia bersiap untuk membantu warga negaranya yang mungkin menyelamatkan diri ke sana jika Rusia menginvasi Ukraina Pejabat pemerintahan yang berbicara secara anonim pada Rabu, 9 Februari 2022 menyebut pasukan AS tidak akan memasuki Ukraina untuk mengevakuasi warga negaranya. Namun mereka siap mendirikan fasilitas sementara di Polandia apabila diperlukan.“Kami selalu mengevaluasi dan mengembangkan keadaan keamanan serta merencanakan berbagai kemungkinan seperti yang selalu kami lakukan,” ujar pejabat tersebut, dilansir dari Channel News Asia, Kamis, 10 Februari 2022.Pentagon mengatakan, sekitar 1.700 pasukan militernya, khususnya dari Divisi Lintas Udara ke-82, dikerahkan dari Fort Bragg, Carolina Utara, ke Polandia.Rusia membantah pihaknya berencana menginvasi Ukraina, tetapi telah menempatkan lebih dari 100.000 tentara di dekat perbatasan negara Ukraina. Rusia mengatakan akan mengambil tindakan militer yang menurutnya perlu jika tuntutannya tidak dipenuhi, termasuk permintaan agar NATO tidak menerima Ukraina ke dalam organisasinya.Rencana pengerahan tentara AS di Polandia tersebut telah disetujui oleh Gedung Putih.Presiden AS Joe Biden pekan ini mengatakan bahwa sebaiknya warga negara AS meninggalkan Ukraina.Berbeda dengan situasi yang kacau ketika warga AS dievakuasi dari Afghanistan tahun lalu, warga disebut dapat pergi melalui jalan darat ke Polandia dari Ukraina.