Pria Tak Dikenal Dorong Perempuan ke Peron Kereta Bawah Tanah New York

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(FJR)

New York: Polisi Kota New York, Amerika Serikat (AS) menangkap seorang pria yang dicurigai mendorong perempuan ke rel di stasiun kereta bawah tanah Bronx selama akhir pekan. Ini menjadi kasus terbaru dalam serangkaian kejahatan kekerasan di salah satu sistem transit terbesar di dunia.Polisi mengatakan, mereka telah menangkap Theodore Ellis, seorang warga Bronx berusia 30 tahun, setelah menerima informasi.Departemen Kepolisian New York (NYPD) membagikan video tentang insiden yang menunjukkan seorang pria berjalan di belakang seorang wanita. Dalam video itu terlihat sang pria melingkarkan lengannya di sekelilingnya.Dilansir dari Asia One, Rabu, 7 Juni 2022, dalam video terlihat pria itu melempar perempuan tersebut ke atas peron ke jalur selatan pada Minggu sore waktu setempat, di stasiun Jackson Avenue."Perempuan itu dirawat di rumah sakit dalam kondisi stabil," kata seorang juru bicara polisi.Media lokal melaporkan, para saksi mata membantu wanita itu keluar dari rel sebelum kereta tiba. Dia dilaporkan mengalami patah tulang selangka dan luka.Hadiah sebesar USD3.500 ditawarkan untuk informasi yang mengarah pada penangkapan penyerang.Polisi menangkap Ellis atas tuduhan penyerangan dan membahayakan secara sembrono. Ellis tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar, dan tidak jelas apakah dia memiliki pengacara.Ada lebih dari 3 juta perjalanan setiap hari kerja di kereta bawah tanah kota, di mana kejahatan serius masih jarang terjadi, meskipun jumlahnya meningkat tahun ini. Ada 743 kejahatan di kereta bawah tanah pada akhir April dibandingkan dengan 452 untuk periode yang sama tahun lalu.Awal tahun ini, Gubernur New York Kathy Hochul dan Wali Kota Eric Adams berjanji untuk meningkatkan patroli polisi dan memperluas jangkauan ke orang-orang dengan penyakit mental. Janji ini disampaikan setelah sejumlah penumpang didorong ke rel kereta bawah tanah.Pada April lalu, seorang pria menembak penumpang di dalam mobil kereta bawah tanah di Brooklyn, meninggalkan 10 orang dengan luka tembak. Frank James ditahan sekitar 30 jam kemudian di Manhattan dan mengaku tidak bersalah atas tuduhan terorisme federal.