Menhan AS Lloyd Austin Positif Covid-19, Rasakan Gejala Ringan

Washington: Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dinyatakan positif terinfeksi Covid-19 pada Minggu, 2 Januari 2022. Merasakan gejala-gejala ringan, Austin akan bekerja dari rumah untuk lima hari ke depan.Diagnosis positif Austin muncul satu pekan usai Kemenhan AS atau Pentagon memperketat aturan di lingkungan kerja internal mereka atas kekhawatiran penyebaran varian Omicron.Sudah menjalani vaksinasi lengkap dan menerima dosis penguat ( booster ) pada awal Oktober, Austin mengaku terakhir kali bertemu Presiden AS Joe Biden pada 21 Desember, lebih dari sepekan sebelum dirinya memperlihatkan gejala Covid-19."Dokter mengatakan kepada saya bahwa status vaksinasi lengkap dan booster yang sudah saya terima di awal Oktober telah membuat infeksi (Covid-19) menjadi jauh lebih ringan dari seharusnya," ungkap Austin, dilansir dari laman metro.us.Saat sedang berada di rumahnya pada hari Minggu kemarin, ia merasakan gejala-gejala flu dan memutuskan untuk menjalani tes Covid-19. Austtin terakhir kali berada di kantor Pentagon pada Kamis pekan lalu.Austin adalah salah satu pejabat tinggi pemerintahan Biden yang dinyatakan positif Covid-19. Oktober lalu, Kepala Badan Keamanan Dalam Negeri AS Alejandro Mayorkas juga telah terinfeksi virus tersebut.Otoritas kesehatan AS mencatat setidaknya 346.869 kasus baru Covid-19 pada Sabtu kemarin. Sementara angka kematian berttambah 377 menjadi 828.562.Baca: Omicron Jadi Varian Covid-19 Dominan di AS Karena tidak bisa pergi ke Pentagon, Austin mengaku akan menghadiri sejumlah pertemuan secara virtual. Wakilnya, Kathleen Hicks, akan menjadi perwakilan Austin dalam beberapa pertemuan fisik."Saya menyerukan kepada semua orang yang sudah memenuhi syarat untuk menerima vaksin booster," tutur Austin.Sekitar 98 persen personel militer aktif AS telah menerima vaksin Covid-19, yang kini telah menjadi aturan wajib di kalangan prajurit.