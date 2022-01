9 Anak Dipastikan Tewas dalam Kebakaran Apartemen di New York

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Sebanyak sembilan anak-anak dipastikan tewas dalam kebakaran yan terjadi di sebuah apartemen di New York Amerika Serikat (AS). Sementara jumlah total korban di Bronx itu, mencapai 19 jiwa.Pihak berwenang Kota New York mengatakan, kebakaran yang terjadi pada Minggu 9 Januari 2022 dilaporkan disebabkan oleh pemanas ruangan yang rusak.Wali Kota Eric Adams menyebut jumlah korban itu, khususnya anak-anak sangatlah ‘mengerikan’. “Ini akan menjadi salah satu kebakaran terburuk yang telah kita saksikan di zaman modern ini,” kata Adams, seperti dikutip The Hill, Senin 10 Januari 2022.Baca: 19 Orang Termasuk Anak-anak Tewas dalam Kebakaran Apartemen di New York Komisaris Pemadam Kebakaran Kota New York Daniel Nigro mengatakan Minggu sore api "bermula dari pemanas ruang listrik yang tidak berfungsi" di sebuah dupleks yang membentang di lantai dua dan tiga.Nigro menambahkan bahwa petugas pemadam kebakaran menemukan pintu apartemen terbuka, yang memungkinkan api untuk mempercepat dan menyebar ke atas dengan cepat.“Warga di kompleks yang terjebak di dalam harus memecahkan jendela untuk mencari udara dan memasukkan handuk basah di bawah pintu mereka,” ucap Nigro.Stefan Ringel, penasihat senior Adams, mengonfirmasi jumlah korban tewas, menambahkan bahwa lebih dari 60 orang terluka. Puluhan dari korban luka berada dalam kondisi kritis.Pihak berwenang menambahkan bahwa mereka tidak mencurigai adanya faktor kesengajaan dalam kebakaran New York, tetapi sedang menyelidiki insiden tersebut.Dalam sebuah tweet, pihak pemadam kebakaran New York (FDNY) mengatakan, setidaknya 31 orang dirawat di rumah sakit akibat insiden tersebut ketika hampir 200 petugas pemadam kebakaran menanggapi tempat kejadian.Total kematian akibat kebakaran hari Minggu adalah yang tertinggi di kota itu sejak kebakaran Happy Land 1990, di mana 87 orang tewas setelah seorang pria membakar gedung setelah diusir dari klub.Kebakaran ini terjadi hanya beberapa hari setelah 12 orang tewas dalam kebakaran rumah di Philadelphia, yang menewaskan delapan anak.