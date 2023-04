4 Orang Tewas dalam Terjangan Tornado di Arkansas dan Illinois AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Arkansas: Sebuah tornado berkekuatan besar mengobrak-abrik negara bagian Arkansas di Amerika Serikat (AS) bagian selatan dan menewaskan tiga orang pada Jumat kemarin. Sementara beberapa badai di utara AS menyebabkan atap teater Illinois runtuh, menewaskan satu orang dan membuat 28 lainnya terluka.Tornado Arkansas melanda seluruh negara bagian sepanjang Jumat petang, menyebabkan apa yang disebut Gubernur Sarah Huckabee Sanders sebagai "kerusakan yang meluas."Sanders mengatakan dua orang tewas di kota Wynne di bagian timur Arkansas. Sementara seorang pejabat di Kabupaten Pulaski, yang mengelilingi ibu kota Little Rock, mengkonfirmasi satu kematian."Kerusakan signifikan telah terjadi di Central Arkansas," tulis Sanders di Twitter, seperti dikutip dari laman The National News, Sabtu, 1 April 2023.Ia berjanji untuk memastikan bahwa "setiap warga Arkansas yang membutuhkan bantuan akan menerimanya."Wali Kota Little Rock, Frank Scott Jr, mengatakan bahwa "hampir 30 orang telah dipindahkan ke rumah sakit lokal" usai mengalami luka-luka akibat terjangan tornado Layanan Cuaca Nasional AS (NWS) mengeluarkan peringatan tornado untuk beberapa negara bagian dekat Arkansas, yaitu Tennessee, Illinois, dan Iowa.Memasuki Jumat malam, bencana melanda Belvidere, Illinois. Cuaca buruk di sana menyebabkan atap Teater Apollo runtuh, di saat sebuah band aliran heavy metal sedang tampil di atas panggung di dalam sana."Lebih dari 20 ambulans dipanggil ke lokasi kejadian," lapor Fox 32, kantor berita afiliasi TV Chicago.Kepala Pemadam Kebakaran Belvidere Shawn Schadle melaporkan adanya satu kematian dengan 28 lainnya terluka dalam bencana tersebut. Lima orang harus dirawat di rumah sakit akibat luka parah.Tayangan televisi menunjukkan personel darurat membawa penonton konser yang terluka dengan tandu.Video yang diunggah di media sosial menunjukkan puing-puing teater, beberapa hampir setinggi pinggang, di lantai tempat konser. Terlihat juga lubang besar menganga di atap."Kami sedang memantau dengan cermat keruntuhan atap di Teater Apollo di Belvidere malam ini," tulis Gubernur Illinois JB Pritzker via Twitter.Baca juga: Joe Biden Deklarasikan Status Darurat Tornado di Mississippi