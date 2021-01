Biden dan Harris Letakkan Karangan Bunga di Pemakaman Nasional

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Virginia Presiden baru Amerika Serikat Joe Biden beserta Wakil Presiden Kamala Harris meletakkan sebuah karangan bunga di area Tomb of the Unknown Soldier di Pemakaman Nasional Arlington di Virginia. Peletakan karangan bunga ini merupakan salah satu tradisi yang selalu dilakukan presiden dan wapres baru AS.Tiga mantan presiden AS, yakni Barack Obama, George W Bush, dan Bill Clinton beserta pasangan mereka masing-masing juga hadir dalam acara peletakan karangan bunga di Arlington.Saat lagu "Taps" terdengar, para mantan presiden AS meletakkan tangan di dada, sementara Biden melakukan gestur penghormatan.Kehadiran tiga mantan presiden menyoroti absennya Donald Trump dalam rangkaian pelantikan kepala negara di AS. Hal ini memicu pertanyaan apakah Trump berpartisipasi dalam seremoni-seremoni serupa di masa mendatang.Baca: Hindari Pelantikan Biden, Trump Tiba di Resor Mar-a-Lago Florida Mantan presiden di AS biasanya menghadiri sejumlah peristiwa besar yang melibatkan penerusnya. Namun Trump dikenal telah beberapa kali tidak mengikuti tradisi, termasuk menghadiri pelantikan pemenang pemilu.Sebelum ke Pemakaman Nasional Arlington, Biden dan Harris melihat performa pasukan AS yang berasal dari semua unit cabang militer AS di area Gedung Capitol. Ini juga merupakan salah satu tradisi yang selalu dilakukan usai pelantikan.Biden berdiri di samping Harris, sementara pasangan mereka berdua, yakni Jill Biden dan Doug Emhoff, turut menyaksikan dari dekat.Usai melihat performa militer, Biden dikawal menuju mobil khusus kepresidenan yang biasa disebut dengan "The Beast." Mobil ini adalah kendaraan super aman yang dipakai untuk mengantarkan presiden dari satu tempat ke tempat lain.Pelat nomor di mobil "The Beast" kini menjadi "46," yang merujuk kepada Biden sebagai presiden ke-46 di AS.(WIL)