Populer Internasional: Joe Biden Beri Penghormatan ke Korban Covid-19 Hingga Perpisahan Trump

Washington: Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) tiba di Washington pada Selasa 19 Januari waktu setempat. Dia langsung memberikan penghormatan kepada korban pandemi covid-19.Biden akan dilantik sebagai Presiden AS pada Rabu 20 Januari atau Kamis 21 Januari waktu Indonesia. Kabar mengenai Biden ini menjadi berita terpopuler Internasional Medcom.Selain itu Biden yang memberikan pidato emosional saat berangkat ke Washington, juga menjadi berita terpopuler.Diikuti dengan berita mengenai Trump yang menyampaikan pidato perpisahan. Tetapi Trump tidak menyebutkan tentang Biden. Berikut berita terpopuler Internasional Medcom:Tiba di Washington dari Delaware, Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden memberikan penghormatan kepada ribuan nyawa yang hilang karena pandemi covid-19 . Peringatan yang diadakan di Lincoln Memorial di National Mall di Washington.Biden memulai sambutannya dengan berterima kasih kepada perawat Michigan, Lori Marie Key, yang menyanyikan "Amazing Grace" di tugu peringatan tersebut.“Jika ada malaikat di surga, mereka semua perawat. Kami tahu dari pengalaman keluarga kami apa yang Anda lakukan, keberanian dan rasa sakit yang Anda serap untuk orang lain. Jadi, terima kasih. Terima kasih,” kata Biden, seperti dikutip CNN pada Selasa 19 Januari waktu AS atau Rabu 20 Januari 2021 waktu Indonesia.Bagaimana jalannya prosesi tersebut? Selanjutnya di sini. Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden menjadi emosional selama upacara perpisahan singkat di Delaware pada Selasa 19 Januari waktu setempat. Pidato diucapkannya sebelum menuju ke Washington untuk pelantikan sebagai Presiden ke-46 AS.Menahan air mata saat merenungkan perjalanan panjangnya ke Gedung Putih dan mengenang anak laki-lakinya, Biden menunjukkan rasa harunya.Biden berterima kasih kepada teman dan keluarga yang telah berkumpul untuk mengantarnya di pusat Garda Nasional dinamai putranya Beau. Beau meninggal akibat pada 2015 berkontribusi pada keputusan mantan Wakil Presiden itu tidak mencalonkan diri sebagai Presiden AS padapada 2016.Apa isi pidato Joe Biden tersebut? Selanjutnya di sini. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump , menghitung saat-saat terakhir kekuasaannya. Trump pun merilis video perpisahannya pada 19 Januari 2021 tetapi menolak mengakui nama penerusnya, Joe Biden "Minggu ini, kami meresmikan pemerintahan baru dan berdoa untuk keberhasilannya dalam menjaga keamanan dan kemakmuran Amerika," kata Donald Trump, dalam pernyataan video tersebut."Kami menyampaikan harapan terbaik kami, dan juga ingin mereka beruntung. Kata yang sangat penting,” sebutnya.Trump hingga saat ini menolak untuk menawarkan konsesi penuh kepada Biden. Padahal jelas Joe Biden telah memenangkan pemilihan 3 November dengan 306 suara dari Electoral College dibandingkan dengan 232 suara yang diraih Trump.Bagaimana sikap Trump mengenai pelantikan Biden? Selanjutnya di sini (FJR)