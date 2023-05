Drone Ukraina Serang Istana Putin, Tapi Gagal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Moskow: Rusia menuduh Ukraina meluncurkan serangan pesawat tak berawak semalam di Kremlin. Serangan itu ditujukan untuk membunuh Presiden Vladimir Putin , meskipun Ukraina membantah keras keterlibatannya.Kremlin mengatakan bahwa dinas keamanan Rusia telah melumpuhkan dua drone dan Putin tidak berada di kompleks yang luas itu pada saat itu. Video yang diverifikasi oleh The New York Times menunjukkan apa yang tampak seperti drone terbang menuju dan meledak di atas Senat Kremlin, yang menampung kantor eksekutif presiden. Sementara video lain menunjukkan kubah gedung Senat terbakar. Serangan ke Kremlin akan menjadi serangan yang berani di jantung kota Moskow. Klaim Rusia datang saat Ukraina bersiap untuk melancarkan serangan balasan yang bertujuan merebut kembali wilayah yang direbut oleh pasukan Moskow sejak dimulainya invasi skala penuh mereka lebih dari setahun yang lalu.“Drone telah menargetkan kediaman resmi Putin. Ini adalah serangan teroris yang direncanakan dan upaya pembunuhan presiden. Rusia berhak untuk membalas,” tegas pihak Kremlin, seperti dikutip The New York Times, Rabu 3 Mei 2023.Pejabat Ukraina langsung dengan tegas membantah klaim Rusia. "Ukraina jelas tidak ada hubungannya dengan serangan drone di Kremlin,” ujar Mykhailo Podolyak, penasihat Presiden Volodymyr Zelensky.Dia curiga Rusia akan menggunakan klaim tersebut untuk meluncurkan "provokasi teroris skala besar" terhadap Ukraina dalam beberapa hari mendatang.Sementara Menteri Luar Negeri AS, Antony J. Blinken, ditanyai di sebuah acara publik di The Washington Post tentang laporan Kremlin tentang serangan pesawat tak berawak. “Saya telah melihat laporannya. Saya tidak bisa memvalidasinya dengan cara apa pun. Kami benar-benar tidak tahu,” tegas Blinken.Dia menambahkan: "Saya akan mengambil apa pun yang keluar dari Kremlin dengan pengocok garam yang sangat besar."Ada serangkaian serangan pesawat tak berawak dan tindakan sabotase baru-baru ini di wilayah Rusia, termasuk pemboman mobil di luar Moskow yang menewaskan putri seorang komentator terkemuka Rusia pro-perang Agustus lalu. Meskipun Ukraina membantah terlibat dalam pengeboman mobil pada saat itu, badan intelijen AS percaya bahwa sebagian dari pemerintah Ukraina mengizinkan serangan itu.Ukraina tampaknya mengintensifkan serangan terhadap kubu militer Rusia sebelum serangan balasan yang diharapkan, karena ledakan menghantam sasaran di dalam dan dekat Krimea yang diduduki dalam semalam. Di kota Kherson, Ukraina selatan, perintah tinggal di rumah selama 58 jam telah diberlakukan bagi penduduk karena ancaman yang ditimbulkan oleh pasukan Rusia, kata seorang pejabat Ukraina.Zelensky tiba di Finlandia pada Rabu dalam perjalanan luar negeri yang jarang terjadi. Dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Finlandia, Sauli Niinistö, Zelensky berterima kasih kepada Finlandia atas dukungannya yang terus menerus terhadap “kebebasan dan integritas teritorial dan kedaulatan kami.”Jika dikonfirmasi, itu akan menjadi percobaan serangan paling berani di tanah Rusia sejak Moskow melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari tahun lalu.Otoritas lokal dan regional di Rusia telah melaporkan serangkaian serangan drone dalam beberapa bulan terakhir. Beberapa telah mendarat di dekat perbatasan Ukraina dengan Rusia, tetapi setidaknya satu telah mendarat di selatan Moskow. Ukraina belum mengakui bertanggung jawab atas sebagian besar insiden tersebut. Moskow berada sekitar 280 mil timur laut perbatasan Ukraina pada titik terdekatnya.Bulan lalu, The Washington Post melaporkan bahwa Amerika Serikat diam-diam memantau diskusi di antara para pejabat Ukraina tentang kemungkinan serangan terhadap Moskow bertepatan dengan peringatan 24 Februari invasi Rusia.Gedung Putih khawatir tindakan seperti itu akan memicu tanggapan agresif dari Moskow, dan dua hari sebelum hari jadi, Dinas Intelijen AS, CIA. mengatakan bahwa direktorat intelijen Ukraina “telah setuju, atas permintaan Washington, untuk menunda serangan” ke Moskow. Informasi itu adalah bagian dari kumpulan dokumen rahasia intelijen AS yang diperoleh The Post dan organisasi berita lainnya.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id