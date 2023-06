37 Dakwaan Diarahkan Kepadanya, Donald Trump Tegaskan Tidak Bersalah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Pendukung Republik

Tindakan spionase Trump

(FJR)

Miami: Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald J. Trump, diadili atas 37 dakwaan terkait penanganan dokumen rahasia. Namun Trump meninggalkan pengadilan dengan menegaskan tidak bersalah.Trump mengaku tidak bersalah di pengadilan federal di Miami pada hari Selasa 13 Juni atas tuduhan kriminal bahwa dia mempertaruhkan pengungkapan rahasia pertahanan dan menghalangi upaya pemerintah untuk mendapatkan kembali dokumen rahasia yang dia bawa setelah meninggalkan jabatannya.Setelah tiba dari resor Doral terdekatnya, Trump diantar ke ruang sidang lantai 13 di Gedung Pengadilan AS Wilkie D. Ferguson Jr. di pusat kota Miami dalam suasana yang nyata sekaligus penting.Ini adalah pengadilan federal pertama yang dihadapi oleh seorang mantan presiden. Permohonan Trump, yang diajukan di hadapan Hakim Hakim AS Jonathan Goodman di pengadilan federal di Miami, menyiapkan pertarungan hukum yang kemungkinan besar akan terjadi dalam beberapa bulan mendatang saat dia berkampanye untuk memenangkan kembali kursi kepresidenan dalam pemilihan November 2024. Para ahli mengatakan itu bisa menjadi satu tahun atau lebih sebelum uji coba dilakukan.Sidang tertutup untuk kamera dan siaran langsung. Mantan ajudan Trump, Walt Nauta, juga didakwa dalam kasus tersebut, juga hadir di pengadilan.Itu adalah kunjungan ruang sidang kedua untuk Trump dalam beberapa bulan terakhir. Pada April, dia mengaku tidak bersalah atas tuduhan negara bagian di New York yang berasal dari pembayaran uang tutup mulut kepada seorang bintang porno.Pendukung yang mengenakan topi Make America Great Again dan membawa bendera Amerika meneriakkan "Miami untuk Trump" dan "Latin untuk Trump" ketika iring-iringan mobil berhenti di luar gedung pengadilan. Seorang pria terdengar meneriakkan dukungan!.Pihak berwenang telah bersiap untuk kemungkinan kekerasan, mengingat serangan 6 Januari 2021 di Capitol AS, tetapi Wali Kota Miami Francis Suarez mengatakan kepada wartawan bahwa tidak ada masalah keamanan.Trump telah berulang kali menyatakan tidak bersalah dan menuduh pemerintahan Presiden Joe Biden menargetkan dirinya. Dia menyebut Penasihat Khusus Jack Smith, yang memimpin penuntutan, sebagai "pembenci Trump" di media sosial pada hari Selasa.Smith menuduh Trump mempertaruhkan rahasia nasional dengan membawa ribuan dokumen sensitif bersamanya ketika dia meninggalkan Gedung Putih pada Januari 2021 dan menyimpannya secara sembarangan di perkebunan Mar-a-Lago Florida miliknya dan klub golf New Jersey miliknya, menurut sebuah dakwaan dewan juri dirilis minggu lalu.Foto-foto yang termasuk dalam surat dakwaan menunjukkan kotak-kotak dokumen yang disimpan di panggung ballroom, di kamar mandi, dan berserakan di lantai ruang penyimpanan.Catatan itu termasuk informasi tentang program nuklir rahasia AS dan potensi kerentanan jika terjadi serangan, kata surat dakwaan itu.Dakwaan 37 hitungan menuduh Trump berbohong kepada pejabat yang mencoba mendapatkan mereka kembali.Surat dakwaan itu juga menuduh Trump berkonspirasi dengan Nauta untuk menyimpan dokumen rahasia dan menyembunyikannya dari dewan juri federal. Nauta telah bekerja untuk Trump di Gedung Putih dan di Mar-a-Lago.Peristiwa baru-baru ini tidak merusak harapan Trump untuk kembali ke Gedung Putih. Setelah dakwaannya, Trump dijadwalkan terbang dari Miami ke klub golfnya di New Jersey, tempat dia dijadwalkan untuk berbicara.Kesengsaraan hukum Trump juga tidak merusak posisinya dengan pemilih Republik.Sebuah jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dirilis pada hari Senin menunjukkan Trump masih memimpin saingan untuk pencalonan Partai Republik untuk pemilihan presiden 2024 dengan selisih yang lebar, dan 81 persen pemilih Republik melihat tuduhan itu bermotivasi politik.Sebagian besar saingan Trump dari Partai Republik untuk pencalonan telah berbaris di belakangnya dan menuduh FBI bias politik, sangat berbeda dari dukungan tradisional partai untuk penegakan hukum.Vivek Ramaswamy, salah satu kandidat itu, mengatakan di luar gedung pengadilan Miami bahwa dia akan memaafkan Trump jika dia terpilih.Trump menghadapi dakwaan yang mencakup pelanggaran Undang-Undang Spionase, yang mengkriminalkan kepemilikan informasi pertahanan yang tidak sah, dan konspirasi untuk menghalangi keadilan, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.Itu adalah hukuman maksimum yang dia hadapi, seperti yang akan dia lakukan menjalani hukuman apa pun secara bersamaan jika terbukti bersalah.Pakar hukum mengatakan bukti tersebut merupakan kasus yang kuat, dan Smith mengatakan Trump, yang akan berusia 77 tahun pada hari Rabu, akan menjalani persidangan "cepat".Hakim yang ditugaskan untuk kasus tersebut, Aileen Cannon, ditunjuk oleh Trump pada 2020 dan mengeluarkan putusan yang mendukungnya selama penyelidikan tahun lalu yang dibatalkan saat naik banding. Goodman, hakim yang memimpin sidang hari Selasa, diperkirakan tidak akan memainkan peran berkelanjutan dalam kasus tersebut.Para ahli mengatakan, kerumitan penanganan bukti rahasia dan manuver hukum oleh pengacara Trump dapat menunda persidangan lebih dari satu tahun.Sementara itu, Trump bebas berkampanye untuk kursi kepresidenan dan dapat menjabat bahkan jika dia dinyatakan bersalah.Trump menuduh Biden mengatur kasus federal untuk melemahkan kampanyenya. Biden menjaga jarak dari kasus tersebut dan menolak mengomentarinya.Dalam pencalonan presiden pertamanya pada tahun 2016, Trump menyerukan untuk memenjarakan saingannya dari Partai Demokrat Hillary Clinton karena menggunakan email pribadi saat menjabat sebagai menteri luar negeri, yang menyebabkan teriakan “penjarakan dia" saat kampanye. Kemudian-Direktur FBI James Comey mengkritik Clinton karena kecerobohan tetapi tidak merekomendasikan tuntutan pidana.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id