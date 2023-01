Wali Kota New York Tolak Kedatangan Imigran dari Perbatasan AS-Meksiko

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Wali Kota New York Eric Adams mengatakan sudah "tidak ada ruang di New York" untuk menampung sejumlah imigran yang datang dari arah perbatasan Amerika Serikat-Meksiko. Pernyataan disampaikan usai dirinya mengunjungi kota El Paso yang berada di area perbatasan kedua negara.Dalam beberapa pekan terakhir, bus berisi banyak imigran dari negara-negara Amerika Tengah dikirim ke sejumlah kota besar di AS , termasuk New York.Walau merupakan seorang politikus Partai Demokrat, Adams mengkritik pemerintahan Presiden AS Joe Biden terkait masalah keimigrasian ini. Ia mengatakan bahwa "sekarang saatnya bagi pemerintah nasional untuk melakukan tugasnya" terkait krisis imigran di perbatasan selatan Amerika.Melansir dari laman TRT World, Senin, 16 Januari 2023, kunjungan Adams ke El Paso pada hari Minggu kemarin merupakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.Krisis imigran ini telah memicu kemarahan sejumlah politisi, terutama dari Partai Republik. Banyak imigran yang menyeberangi perbatasan kemudian dinaikkan otoritas Republik ke sejumlah migran, untuk kemudian dikirim berbagai kota di AS.Adams mengatakan bahwa mengirim bus imigran ke New York hanya akan memperburuk krisis hunian serta masalah tunawisma yang di kota tersebut.Lawatan Adams ke El Paso terjadi setelah dirinya mengatakan bahwa masuknya imigran ke New York dapat merugikan kota di bawah pimpinannya itu sebanyak USD2 miliar. Ia mengatakan bahwa sebelum ada krisis imigran pun, New York sudah menghadapi kekurangan anggaran yang cukup besar.Belakangan ini, gubernur Florida dan Texas dari Partai Republik telah mengirim ribuan imigran yang mencari perlindungan di AS ke kota-kota basis pendukung Demokrat, termasuk New York, Chicago dan Washington DC.Baca juga: Kali Pertama Sejak Menjabat, Biden Kunjungi Perbatasan AS-Meksiko Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id