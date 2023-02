AS Desak Warganya untuk 'Segera' Tinggalkan Rusia, Ada Apa?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Moskow: Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Moskow, Rusia, telah mengeluarkan imbauan perjalanan bagi semua warganya atas "konsekuensi yang tak dapat diprediksi" terkait perang di Ukraina, yang saat ini sudah mendekati peringatan satu tahun."Jangan pergi ke Rusia karena ada potensi gangguan, termasuk ancaman penahanan terhadap warga AS oleh pejabat keamanan Rusia," tulis keterangan Kedubes AS di Moskow, dikutip dari laman Anadolu Agency, Senin, 13 Februari 2023.Disebutkan juga bagi warga AS yang tinggal atau sedang berlibur ke Rusia, untuk "segera" meninggalkan negara tersebut. Mereka juga diminta meningkatkan kewaspadaan atas "risiko penahanan ilegal."Urgensi untuk meninggalkan Rusia dinilai penting oleh AS, karena potensi adanya pembatasan terbang dari dan menuju Negeri Beruang Merah. Selain itu, pihak kedubes juga merasa memiliki keterbatasan dalam melindungi setiap warga negara AS di Rusia untuk saat ini."Kemampuan pemerintah AS dalam memberikan layanan rutin atau darurat kepada warga AS di Rusia sangat terbatas, terutama di daerah yang jauh dari Kedutaan Besar AS di Moskow, karena pemerintah Rusia membatasi perjalanan personel dan staf kedutaan, dan penangguhan operasi yang sedang berlangsung, termasuk layanan konsuler, di konsulat AS," kata Kedubes AS di Moskow.Siaran pers Kedubes AS mengatakan bahwa Rusia dapat menolak mengakui kewarganegaraan AS dari individu berkewarganegaraan ganda. Otoritas Rusia juga dinilai dapat "melakukan mobilisasi, mencegah kepergian mereka dari Rusia, dan/atau mewajibkan mereka (masuk militer)."Kedubes AS menambahkan bahwa kartu kredit dan debit AS tidak lagi berfungsi di Rusia, dan opsi penerbangan komersial sangat terbatas atau seringkali tidak tersedia dalam waktu singkat. Pihak kedubes pun mendesak warga AS untuk membuat pengaturan independen "sesegera mungkin."Warga AS harus menghindari "semua unjuk rasa politik atau sosial dan tidak memotret petugas keamanan dalam peristiwa semacam itu," kata pihak kedubes.Baca juga: Jelang 1 Tahun Invasi Rusia, Biden Jadwalkan Kunjungan ke Polandia