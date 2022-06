AS Cabut Aturan Tes Covid-19 untuk Pelancong Internasional

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden mencabut aturan tes Covid-19 untuk pelancong internasional. Secara spesifik, aturan yang dihapus adalah kewajiban menyerahkan hasil negatif tes Covid-19 satu hari sebelum terbang ke AS.Menurut keterangan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), aturan tes Covid-19 untuk pelancong internasional akan dicabut per hari Minggu pagi waktu AS.Kendati begitu, CDC menekankan bahwa pihaknya akan terus memantau situasi seputar pandemi dan mempertimbangkan kembali aturan tersebut jika situasi di lapangan berubah."(Pencabutan) ini dimungkinkan terjadi karena kemajuan yang sudah kita capai dalam perang melawan Covid-19," kata Menteri Kesehatan AS, Xavier Becerra, dikutip dari laman TRT World, Sabtu, 11 Juni 2022.Roger Dow, Presiden Asosiasi Perjalanan AS, menyebut pencabutan aturan ini sebagai "satu langkah besar lainnya dalam memulihkan dunia penerbangan" domestik dan internasional Negeri Paman Sam.Meski penerbangan domestik AS sudah hampir pulih ke level pra-pandemi, penerbangan internasional masih cenderung tersendat. Mei lalu, angka perjalanan udara internasional AS masih 24 persen di bawah level 2019, menurut grup perdagangan Airlines for America.Banyak negara lain telah mencabut aturan tes Covid-19 untuk meningkatkan sektor pariwisata mereka. Sejumlah pakar kesehatan AS cenderung sepakat dengan keputusan terbaru CDC, dan menilai bahwa pencabutan aturan tidak akan memicu penyebaran Covid-19 di seantero negeri.Aturan tes Covid-19 satu hari sebelum terbang ke AS diberlakukan pada Januari 2021. Aturan itu diberlakukan demi menekan angka penyebaran Covid-19, meski sejumlah pakar mempertanyakan efektivitasnya karena virus tersebut juga sudah banyak beredar di level nasional AS.Baca: Fauci: Sudah Saatnya AS Kembali ke Keadaan Normal dari Covid-19