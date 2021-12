Joe Biden: Varian Omicron Akan Menyebar Jauh Lebih Cepat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden memperingatkan varian Omicron akan mulai menyebar jauh lebih cepat di negaranya. Biden mendesak warganya untuk divaksinasi atau ditingkatkan.“Satu-satunya perlindungan nyata adalah mendapatkan suntikan kalian,” kata Biden, memprediksi musim dingin penyakit parah dan kematian bagi yang tidak divaksinasi.Dilansir dari AFP, Jumat, 17 Desember 2021, presiden berusia 79 tahun tersebut menyampaikan peringatan ini saat AS semakin gugup atas babak terbaru dari mimpi buruk, yaitu pandemi virus korona.Pada 1 Desember, rata-rata kasus infeksi baru setiap hari dilaporkan mencapai 86 ribu. Pada 14 Desember, angkanya melonjak hingga 117 ribu, meningkat 35 persen.Biden menekankan, pentingnya orang yang divaksinasi mendapatkan suntikan booster dan mereka yang belum divaksinasi menerima suntikan pertama mereka. Menteri Kesehatan dari G7 menyerukan pada Kamis, kerja sama internasional dalam menghadapi jenis Omicron , yang mereka sebut “ancaman terbesar saat ini bagi kesehatan masyarakat global.”Wabah yang terkait dengan varian baru ini diketahui telah menyebar secara global, dan lebih banyak negara Eropa menerapkan pembatasan perjalanan.Saat ini, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) melaporkan, AS yang merupakan negara yang paling terpukul di dunia rata-rata memiliki 1.150 kematian akibat covid-19 per hari.Warga AS menghadapi musim dingin yang sulit. Pertunjukan Broadway pun dibatalkan karena semakin banyak tes positif di antara perusahaan drama. Universitas besar AS kembali ke kelas dan tes online guna menghentikan penyebaran virus.Liga Sepak Bola Nasional telah memperkenalkan kontrol kesehatan yang lebih ketat, setelah 100 atau lebih pemain dinyatakan positif sejak awal minggu. Asosiasi Nasional Bola Basket AS (NBA) juga terkena dampak penundaan pertandingan.Selain itu, Gedung Putih AS menghadapi perubahan nada. Beberapa minggu yang lalu, Biden memberi tahu warganya bahwa jenis virus baru bukanlah alasan untuk panik.Pada Kamis, ia membawa wartawan di akhir pertemuan terkait pandemi. Seperti yang ia katakan dengan suara yang tidak masuk akal, mengirim pesan langsung ke warganya: orang yang divaksinasi harus mendapatkan booster dan yang tidak divaksinasi harus mendapatkan suntikan.Sesaat sebelumnya, Wakil Juru Bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre telah menyarankan pemerintah tidak bermaksud untuk mengambil tindakan pembatasan khusus untuk saat ini dan untuk fokus pada vaksinasi.“Alat yang kami miliki, kami tahu bekerja. Kami hanya akan terus mendorong maju untuk membuat warga AS divaksinasi dan didorong,” kata Jean-Pierre.Biden, yang terpilih sebagian besar dengan janji untuk mengakhiri krisis kesehatan di AS, mengumumkan pada 2 Desember sebuah rencana untuk menangkal peningkatan tajam dalam infeksi, rawat inap, dan kematian.Namun, ia diketahui berhenti mengambil tindakan yang lebih ketat, mengetahui masalah ini sangat sensitif. Seperti warga di negara lain, warga AS muak dengan pandemi, dan Partai Republik secara teratur menentang gagasan memaksa orang untuk divaksinasi atau memakai masker.Saat varian Omicron diidentifikasi beberapa minggu yang lalu, AS menghentikan perjalanan dari beberapa negara Afrika selatan. Namun tidak memberlakukan pembatasan lain, dan belum memperketat tindakan kesehatan pada penerbangan domestik.Ruang manuver Biden pun terbatas dalam hal apa pun, seperti yang terlihat dalam beberapa tuntutan hukum yang menahan perintahnya agar perusahaan besar memaksa pekerja mereka untuk divaksinasi.Menurut pelacak Johns Hopkins University, AS telah melampaui 800 ribu angka kematian covid-19 per Selasa, 14 Desember 2021. Angkanya lebih tinggi dari populasi beberapa negara bagian, seperti Alaska atau Dakota Utara.Tahun ini, sekitar 450 ribu orang dilaporkan telah meninggal dunia akibat covid-19. Kebanyakan dari mereka tidak divaksinasi, meskipun vaksin yang efektif dan gratis tersedia di musim semi.