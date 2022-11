Halal Expo Istanbul: Indonesia Dukung Ekosistem Perdagangan Halal Berkelanjutan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

?Istanbul: Pameran dagang halal terbesar dunia, OIC Halal Expo, kembali hadir. Kegiatan yang memasuki tahun ke-9 ini diselenggarakan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam ( OKI ).Kegiatan dibuka secara resmi oleh Menteri Keuangan Turki, Nureddin Nebati, dan dihadiri Sekjen OKI, Wakil Perdana Menteri Uzbekistan Aziz Abdukhakimov, Menko Perekonomian RI Airlangga Hartanto yang hadir secara virtual, serta jajaran menteri dan pejabat terkait lainnya pada Kamis, 24 November.Acara bertajuk The 9th Halal Expo ini diselenggarakan secara simultan dengan the 8th World Halal Summit. Tahun ini, kegiatan mengambil tema "For a Sustainable Trade: Explore All the Aspects of the Growing Global Halal Industry.""Indonesia mendukung penuh sustainable trade dalam memajukan industri halal dan Indonesia sedang mengembangkan ekosistem menjadi Global Halal Hub," ungkap Menko Airlangga Hartanto dalam pembukaan. Selain itu, Menko juga mengajak negara OKI untuk saling berkolaborasi memajukan industri halal.Baca: Menko Airlangga: UMKM dan Kawasan Ekonomi Berperan Penting Wujudkan Global Halal Hub Sesi pembukaan dihadiri sekitar 3.000 tamu VIP di Istanbul Expo Center, dengan sejumlah acara seremonial. Perwakilan Indonesia yang hadir pada pembukaan antara lain Duta Besar Indonesia untuk Turki, Kepala Badan Standardisasi Nasional, Kukuh S. Achmad dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono. Turut hadir perwakilan entitas regulator halal Indonesia, LPPM MUI dan BP Tanjung Pinang sebagai kawasan industri yang mendukung industri halal."Driving force industri halal dunia adalah pertumbuhan demografi dan pendapatan per kapita di kalangan Muslim yang meningkat. Namun demikian, situasi krisis energi dan krisis pangan yang terjadi saat ini, telah mengganggu rantai pasok global, termasuk industri halal," ucap Dubes RI untuk Turki, Dr Lalu Muhamad Iqbal."Dalam situasi ini, Indonesia sebagai produsen bahan baku dapat menjadi penopang ekosistem perdagangan halal dunia yang berkelanjutan," sambungnya, dalam keterangan di situs Kementerian Luar Negeri RI, Jumat, 25 November 2022.Setelah pembukaan, Menteri Keuangan Turki dan para tamu VIP secara resmi membuka kegiatan Halal Expo dan berkeliling ke area pameran. Paviliun Indonesia hadir melalui 38 peserta pameran yang tergabung dalam 12 stand besar dari Kementerian/Lembaga dan Dinas Perdagangan Provinsi / daerah. Di dalam pavilion seluas 323 m2, diperkenalkan produk halal Indonesia antara lain tekstil, makanan halal, kosmetik halal dan obat-obatan halal dunia.Selain berbagai produk halal, paviliun Indonesia juga menampilkan LPPM MUI selaku Lembaga dalam sertifikasi halal di Indonesia serta BP Tanjung Pinang sebagai kawasan industri yang mendukung industri halal.Sementara itu, Koordinator Fungsi Ekonomi KBRI Ankara, Rahmawati Alih menyampaikan bahwa tahun ini merupakan kali kedua KBRI Ankara mengkoordinir keikutsertaan dalam Halal Expo dan antusiasme dari pelaku usaha dan daerah terlihat meningkat.“Alhamdulillah, berkat kondisi pandemi yang sudah mulai membaik dan optimisme terhadap perkembangan industri halal global, Paviliun Indonesia dapat menampilkan lebih banyak eksibitor dengan produk yang lebih berkualitas dan beragam," ujarnya.Pameran tahunan OIC Halal Expo diselenggarakan oleh Islamic Centre for Development of Trade (ICDT) dan the Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC), badan di bawah OIC. Pada penyelenggaraan tahun 2022 ini, pameran diikuti oleh sekitar 500 professional buyers dari 96 negara dunia terutama negara-negara Timur Tengah, Eropa Barat, Eropa Tengah dan Kawasan Balkan.Pameran diperkirakan akan mengakomodir sekitar 5.280 pertemuan business to business dan menarik perhatian lebih dari 50.000 pengunjung.Back to back dengan kegiatan Halal Expo adalah the 8th World Halal Summit yang menghadirkan 48 pembicara dari 16 negara dalam 11 sesi selama 3 hari hingga 26 November 2022. Konferensi menghadirkan para pembicara dari kalangan pemerintah, regulator halal, akademisi dan industri dari berbagai belahan dunia.Konferensi mengangkat isu standarisasi infrastruktur kualitas halal, peluang ekonomi baru dalam industri halal, pembiayaan halal, rantai pasok halal, makanan halal, obat-obatan halal, teknologi quality assurance halal, industri pengemasan halal, dan keberlanjutan industri pariwisata halal.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id