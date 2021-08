Badai Henri Bergerak ke Arah AS, Berpotensi Picu Banjir

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Badai Henri terus bergerak ke arah pesisir timur laut Amerika Serikat , Minggu, 22 Agustus 2021. Badai ini diperkirakan dapat mengakibatkan banjir, menumbangkan pepohonan dan memicu pemadaman listrik di wilayah Long Island serta New England.Dikutip dari laman France 24, peringatan badai diberlakukan mulai dari pesisir Connecticut dan dekat New Bedford, Massachusetts, hingga ke area elite Hamptons dan situs wisata Fire Island.Hujan deras menjelang kedatangan Henri telah memicu banjir di sejumlah wilayah timur laut AS. Beberapa video di media sosial memperlihatkan kendaraan bergerak melewati genangan air yang cukup tinggi di New York City, Newark, dan Hoboken.Baca: 8 Orang Tewas dan Puluhan Hilang dalam Banjir Bandang di Tennessee Sejak Sabtu malam, warga di pesisir timur laut AS telah membeli beragam kebutuhan pokok dan bahan bakar kendaraan. Mereka juga memperkuat rumah mereka, dan ada yang memilih untuk mengungsi.Warga dan wisatawan di Fire Island, sebuah pulau kecil di lepas pantai selatan Long Island, diminta untuk mengungsi. Kapal-kapal yang mengevakuasi warga serta turis terlihat meninggalkan Fire Island pada Sabtu malam.Gubernur Andrew Cuomo, yang akan mencopot jabatannya pada Senin mendatang atas skandal pelecehan seksual, telah meminta masyarakat New York untuk membuat persiapan menghadapi badai. Ia mengingatkan bahwa hujan deras dan angin kencang yang dibawa Henri dapat sama mematikannya seperti Badai Super Sandy di tahun 2012."Jadi, jika memang harus berbelanja atau mengungsi, tolong lakukan hari ini," tutur Cuomo pada Sabtu kemarin.(WIL)