Sambut HUT ke-76 RI, WNI Gowes Bersama Seberangi Jembatan Golden Gate

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

San Francisco: Dalam rangka menyambut HUT ke-76 RI, warga negara Indonesia ( WNI ) di Amerika Serikat bersama-sama menyeberangi jembatan ikonik Golden Gate di kota San Francisco pada 24 Juli lalu. Sebanyak 100 peserta dari beberapa kota besar di AS, seperti Houston, Los Angeles dan kota-kota di sekitar San Francisco, seperti Richmond, Palo Alto, West Covina, terlihat antusias dalam kegiatan gowes bersama yang diselenggarakan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Francisco Dengan semangat "Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh" yang merupakan tema HUT ke-76 RI, para peserta dapat memilih rute 17 Agustus, yakni bersepeda dengan jarak 17 mil (23 km) atau rute Maju Tak Gentar yakni bersepeda dengan 34 mil (50 km) dengan penuh semangat menyusuri kota San Francisco, Sausalito dan Tiburon yang menanjak dan penuh tantangan.Peserta rute 17 Agustus menyeberangi jembatan Golden Gate hingga kota Mill Valey dan kembali dengan kapal ferry Sausalito menuju San Francisco. Sementara peserta rute Maju Tak Gentar menempuh jarak 34 mil dengan medan jalur sepeda yang melintasi perbukitan naik dan turun dengan hembusan angin kencang di sepanjang teluk. Kegiatan yang diselenggarakan bekerja sama dengan komunitas Gowes Indo-SF dan Gowes Indo-AS.Berdasarkan keterangan tertulis KJRI San Francisco yang diterima Medcom.id, Gowes Merdeka merupakan acara olah raga besar sepeda pertama di AS yang diselenggarakan untuk masyarakat Indonesia dalam rangka memperingati hari kemerdekaan RI. Kegiatan ini dibuka bersama oleh Konsul Jenderal RI di San Francisco, Simon D.I. Soekarno dan Konsul Jenderal RI di Los Angeles, Saud P Krisnawan.Melalui kegiatan ini, masyarakat dan diaspora di Indonesia diajak untuk selalu tangguh dan mendukung pertumbuhan Indonesia. Khususnya di tengah pandemi saat ini yang penuh tantangan, diharapkan masyarakat Indonesia di manapun berada dapat terus bersatu untuk memperkuat bangsa, tangguh, dan dapat mendukung pembangunan Indonesia.Baca: KJRI San Francisco Dorong Generasi Muda Kembangkan Industri Digital Konsul Jenderal RI di San Francisco, Simon D.I Soekarno, mengapresiasi antusiasme dan semangat komunitas gowes Indonesia di AS, yang mencerminkan kekompakan masyarakat Indonesia di AS. Selain untuk menyambut HUT ke-76 RI, acara ini juga dilakukan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di antara masyarakat Indonesia.Konjen RI Simon D.I. Soekarno mengajak masyarakat dan diaspora Indonesia untuk bersama-sama melakukan kegiatan yang dapat mempromosikan Indonesia di AS. Selain itu, sebagai bentuk kepedulian terhadap situasi di Indonesia, peserta juga diajak untuk mengulurkan tangan membantu penanganan Covid-19 di Indonesia melalui kegiatan penggalangan dana oleh komunitas gowes yang diselenggarakan pada 25 Juli kemarin.Selama kegiatan, meski situasi Covid-19 di AS sudah membaik, para peserta tetap diminta menerapkan protokol kesehatan, yakni mengenakan masker dan menjaga jarak. Sepanjang rute gowes, peserta juga berkesempatan mengunjungi beberapa ikon wisata di kota San Francisco seperti Palace of Fine Arts dan tentunya jembatan Golden Gate. Para peserta menikmati indahnya panorama sepanjang teluk San Francisco hingga Tiburon, mulai dari pemandangan alam hingga laut biru bagian barat pasifik. Kegiatan sepeda santai ini juga digelar untuk menjaga semangat dan persatuan masyarakat Indonesia di AS."Ini pengalaman pertama saya menelusuri jembatan Golden Gate dengan sepeda, saya ingin ucapkan terima kasih kepada panitia KJRI San Francisco, this is one of my bucket list. Sekaligus saya ucapkan Dirgahayu Indonesia yang ke 76," ungkap Bimo Hadiputro, seorang WNI dari Houston, Texas."Saya senang sekali dapat mengikuti acara ini, rute sepeda sangat menantang dimana banyak sekali tanjakan namun perjalanan kita nikmati karena pemandangan kota yang indah dan tidak dapat ditemukan di Los Angeles," ujar Fadhly Ahmad, WNI dari Los Angeles.Kegiatan ditutup oleh Konjen RI San Francisco, Simon D.I Soekarno, dengan pemberian piagam dan penganugerahan medali kepada peserta yang kemudian dilanjutkan acara ramah tamah.(WIL)