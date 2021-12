AS Resmi Umumkan Boikot Diplomatik untuk Olimpiade Beijing 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Amerika Serikat (AS) tidak akan mengirim delegasi ke Olimpiade Musim Dingin di Beijing , Tiongkok tahun depan. Pengumuman ini disampaikan Gedung Putih di Washington DC pada Senin, 6 Desember.Dilansir dari The Straits Times, Selasa, 7 Desember 2021, pemboikotan diplomatik ini dikaitkan dengan kekhawatiran AS terhadap dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Tiongkok, terutama mengenai nasib Muslim Uighur di Xinjiang."Pemerintahan (Presiden AS Joe) Biden tidak akan mengirim perwakilan diplomatik ke Olimpiade dan Paralimpiade Musim Dingin Beijing 2022, mengingat genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan RRT (Republik Rakyat Tiongkok) yang tengah berlangsung di Xinjiang dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya,” kata Juru Bicara Gedung Putih AS, Jen Psaki.Atlet AS tidak termasuk dalam boikot diplomatik ini, sehingga masih dapat tetap bersaing di Olimpiade Beijing 2022, yang dijadwalkan dimulai pada 4 Februari mendatang."Para atlet di Tim AS mendapat dukungan penuh kami. Kami akan mendukung mereka 100 persen dan menyemangati mereka dari rumah," ujar Psaki.Jubir berusia 43 tersebut mengatakan, AS tidak mengirim perwakilan diplomatik ke Beijing karena geram atas pelanggaran HAM Tiongkok, termasuk kekejaman terhadap Uighur di Xinjiang. "Kami tidak bisa melakukan itu," tutur Psaki.Menurut AS, kebijakan Tiongkok terhadap Muslim Uighur di Xinjiang, termasuk pembatasan kebebasan, pengawasan, dan sterilisasi paksa, dapat diartikan sama saja dengan genosida.Sebelumnya, Tiongkok bertekad untuk membalas jika AS memang menerapkan boikot diplomatik. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, mengecam boikot dan memintta AS berhenti melakukan politisasi olahraga.Baca: Tiongkok Ancam Tindakan Balasan Jika AS Boikot Olimpiade Beijing 2022 AS akan menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin 2028 di Los Angeles. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah nantinya Tiongkok akan melakukan balasan boikot diplomatik.Pada 1980, boikot serupa terjadi saat AS melarang atletnya berkompetisi di Rusia. Kala itu, AS memimpin boikot 65 negara dalam memprotes invasi Uni Soviet ke Afghanistan. Empat tahun kemudian, Uni Soviet dan sekutunya menghindari Olimpiade 1984 di Los Angeles sebagai langkah pembalasan.