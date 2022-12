Mantan Staf Gedung Putih Mengaku Didesak Trump Berikan Keterangan Palsu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Mantan staf Gedung Putih Cassidy Hutchinson mengatakan, kepada komite pemilihan DPR yang menyelidiki kerusuhan Capitol tahun lalu bahwa sekutu mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menekannya untuk menahan diri dalam memberikan kesaksian awalnya.Hutchinson, dalam kesaksian tertutup dari pertengahan September yang dirilis oleh panel Kamis, menggambarkan bagaimana Stefan Passantino, Mantan pengacara etika di Gedung Putih Trump, menasihatinya untuk tidak terlalu terbuka dengan informasi yang dapat merusak mantan presiden, sekarang 76.“Saya pengacara Anda. Aku tahu apa yang terbaik untukmu. Semakin sedikit yang Anda ingat, semakin baik. Jangan membaca apa pun untuk mencoba membangkitkan ingatan Anda. Jangan mencoba menyusun garis waktu,” kata Hutchinson, menirukan ucapa Passantino.Hutchinson muncul sebagai saksi kunci ketika dia bersaksi di depan panel pada bulan Juni. Selama penampilannya, dia mengatakan bahwa Wakil Kepala Staf Operasi Gedung Putih, Tony Ornato mengatakan kepadanya bahwa Trump mencoba merebut kemudi Mobil Kepresidenan AS (The Beast) dari pengemudi Secret Service-nya dalam upaya yang gagal untuk bergabung dengan pendukungnya di Capitol pada 6 Januari 2021.Insiden di The Beast terjadi tepat setelah Trump berbicara kepada para pendukungnya di rapat umum hentikan pencurian di Ellipse dan massa menuju ke Capitol untuk mengganggu sertifikasi suara elektoral 2020 oleh Kongres. Panitia memanggilnya kembali untuk wawancara pribadi pada September, di mana dia menjelaskan secara rinci bagaimana Passantino menjadi pengacaranya.Hutchinson mengatakan bahwa setelah dia mengetahui pada November 2021 bahwa dia akan dipanggil, mantan rekan di Gedung Putih bekerja dengannya untuk mencari perwakilan.Dia berkata bahwa sangat ragu untuk diwakili oleh seseorang di "dunia Trump" karena dia takut itu akan membuatnya berhutang kepada orang-orang ini. Pada Februari, dia mengatakan Passantino menghubunginya bahwa dia akan menjadi pengacaranya dan tidak perlu membayar, tetapi tidak jelas siapa yang akan mengambil tab tersebut."Jika Anda ingin tahu pada akhirnya, kami akan memberi tahu Anda, tetapi kami tidak memberi tahu orang-orang dari mana dana itu berasal sekarang," kenang Hutchinson dalam keterangannya, seperti dikutip The New York Post, Jumat 23 Desember 2022.Sebelum wawancara pertamanya dengan panitia bulan itu, dia mengatakan Passantino melatihnya untuk menjaga jawaban Anda singkat, manis, dan sederhana tujuh kata atau kurang."Ketika Hutchinson memberi tahu apa yang didengarnya tentang tindakan Trump di The Beast pada 6 Januari. Hutchinson mengatakan, Passantino menyuruhnya menghindari topik itu.“Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak. Kami tidak ingin pergi ke sana. Kami tidak ingin membicarakannya, ” katanya.Hutchinson, Mantan Asisten Mark Meadows, Kepala Staf Gedung Putih terakhir Trump, mengakui kepada panel bahwa dia telah berbohong pada Februari tentang kemarahan Trump.Dalam wawancara September, Hutchinson mengungkapkan bahwa dia telah menceritakan kepada Passantino selama jeda penampilannya di bulan Februari bahwa dia telah menyesatkan penyelidik.“Stefan, aku dalam masalah. Saya hanya berbohong,” katanya kepada pengacara."Aku berbohong. Aku berbohong. Saya berbohong,” tegasnya.Namun dia mengatakan Passantino tidak mendesaknya untuk memperbaiki catatan tersebut. “Mereka tidak tahu apa yang kamu ketahui, Cassidy. Mereka tidak tahu bahwa Anda dapat mengingat beberapa hal ini. Jadi Anda mengatakan 'Saya tidak ingat' adalah tanggapan yang sepenuhnya dapat diterima untuk ini, " ucapnya kepada Passantino.Sekitar waktu yang sama, Hutchinson mengklaim, orang lain di lingkaran Trump menghubunginya dan menyatakan minatnya pada status pekerjaan dan situasi keuangannya. Pada Mei, dua pengacara yang terkait dengan Trump menawarkan untuk memberikan uangnya dan membantunya mendapatkan pekerjaan, termasuk dalam kampanye di luar Barat.Hutchinson juga mengatakan bahwa seorang teman yang juga bekerja di kantor Meadow menghubunginya pada malam sebelum wawancara keduanya.“Yah, Mark ingin aku memberitahumu bahwa dia tahu kamu setia dan dia tahu kamu akan melakukan hal yang benar besok dan bahwa kamu akan melindungi dia dan bos (Trump). Anda tahu, dia tahu bahwa kita semua berada di tim yang sama dan kita semua adalah keluarga,” sebut teman itu, katanya.Passantino membantah tuduhan itu, mengatakan dia telah bertindak terhormat, etis, dan sepenuhnya konsisten dengan kepentingan satu-satunya.