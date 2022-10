Panjang Umur, Mantan Presiden AS Jimmy Carter Rayakan Ultah ke-98

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Plains: Mantan presiden Amerika Serikat (AS) Jimmy Carter menginjak usia 98 tahun pada Sabtu, 1 Oktober 2022. Ia pun merayakannya di Plains, Georgia, tempat dirinya dilahirkan di tahun 1924, di saat Calvin Coolidge menjabat sebagai presiden AS.Jimmy Carter, sosok yang hidup paling lama dari semua presiden dalam sejarah AS, merayakan ultah bersama keluarganya, termasuk sang istri tercinta, Rosalynn, yang berusia 95 tahun.Dikutip dari laman New York Post, Minggu, 2 Oktober 2022, Jimmy Carter menghadiri sebuah parade di Plains dan menyaksikannya dari kursi roda. Sebuah foto yang diunggah Carter Center memperlihatkan Jimmy Carter tersenyum sembari menonton parade.Menurut penuturan salah satu cucunya, Jimmy Carter diyakini menonton tim favoritnya, Atlanta Braves, di malam ulang tahun."Ia masih 100 persen bersemangat, walau kehidupan sehari-harinya menjadi lebih berat," ucap Jason Carter, yang kini memimpin dewan direksi Carter Center."Tapi satu hal yang dapat saya jamin. Dia pasti menonton semua pertandingan Braves akhir pekan ini," sambungnya.Akhir pekan sebelumnya, Jimmy Carter dan Rosalynn menghadiri sebuah festival kacang di Plains. Pasangan itu terlihat melambaikan tangan dari sebuah mobil yang dikemudian pasukan pengaman presiden AS atau Secret Service.Seorang politikus Partai Demokrat , Jimmy Carter terpilih sebagai presiden AS di tahun 1976 usai mengalahkan petahana Gerald Ford. Ia tidak berhasil melanjutkan kepemimpinan empat tahun setelahnya karena kalah dari Ronald Reagan.Pada 2015, Jimmy Carter selamat dari penyakit kanker kulit. Empat tahun setelahnya, ia juga selamat dalam sebuah insiden terjatuh yang membuat dirinya mengalami luka-luka.Baca: Jatuh di Rumah, Mantan Presiden AS Dirawat di Rumah Sakit