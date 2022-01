Neraka Kebakaran yang Melanda Apartemen di New York

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(FJR)

New York: Kebakaran melanda sebuah apartemen di New York Amerika Serikat (AS) dan menewaskan 19 orang. Fakta mengerikan muncul setelah api berhasil dipadamkan.Komisaris Pemadam Kebakaran Kota New Yor k Daniel Nigro kepada wartawan mengatakan, saat kebakaran terjadi pintu apartemen dibiarkan terbuka, sehingga api dan asap menyebar.Baca: 19 Orang Termasuk Anak-anak Tewas dalam Kebakaran Apartemen di New York "Jika Anda menutup pintu, asap dan api menyebar di dalam apartemen itu alih-alih menyebar ke atas tangga," kata Nigro, seperti dikutip AFP, Senin 10 Januari 2022.“Bangunan seperti ini tidak memiliki tangga darurat,” tambahnya.Seorang penghuni apartemen, Dilenny Rodriguez mengatakan, asapnya sangat tebal ketika dia turun sehingga "kami tidak bisa melihat"."Mereka mengambil putri saya dari saya dan saya panik. Begitu saya berjalan di tangga, saya melihat mayat di lantai yang mereka coba selamatkan. Juga seekor anjing, itu mati. Dan itu sangat menghancurkan," katanya.Sementara Wali Kota New York Eric Adams, yang baru menjabat pada 1 Januari, mengatakan kebakaran itu "benar-benar tragedi”. Dia menambahkan bahwa banyak penduduk telah mengungsi."Ini benar-benar hari yang mengerikan bagi kami," ucap Adams.Adapun Nigro menambahkan bahwa kebakaran tersebut adalah yang terburuk sejak kebakaran di klub malam Happy Land pada tahun 1990 di Bronx, yang menewaskan 87 orang dan disebabkan oleh pembakaran.Pada Desember 2017, 13 orang tewas dalam kebakaran di sebuah gedung apartemen di Bronx dalam kebakaran paling mematikan di Kota New York dalam 25 tahun. Itu dimulai oleh seorang anak laki-laki berusia tiga tahun yang bermain dengan kompor gas.Neraka hari Minggu datang hanya empat hari setelah kebakaran di Philadelphia menewaskan 12 orang, termasuk delapan anak-anak, di gedung perumahan umum tiga lantai.