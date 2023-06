Harmoni Budaya dan Alam Nusantara Hadir dalam Pagelaran Harmonature di Bulgaria

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Plovdiv: Pagelaran seni dan budaya Indonesia KBRI Sofia bertajuk Harmonature: Harmonizing the Nature of Nusantara sukses memukau ribuan pengunjung Bulgaria dan mancanegara di Ancient Theater Plovdiv, Bulgaria. Harmonature merupakan wujud dukungan Duta Besar Iwan Bogananta kepada program Pemerintah Indonesia dalam memperkenalkan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) dan mempromosikan perpaduan seni budaya tradisional dan modern, serta ekonomi kreatif Indonesia kepada publik Bulgaria.Melalui Harmonature, pemahaman budaya antara Indonesia dan Bulgaria menjadi semakin mendalam. Publik Bulgaria diyakini akan semakin memahami transformasi perubahan pola pikir masyarakat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 melalui relokasi IKN "Di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan perbedaan, hanya seni yang dapat menyatukan kita. Mari kita rayakan persahabatan Indonesia dan Bulgaria melalui Harmonature," tegas Dubes Iwan dalam pidato pembukaannya di depan ribuan warga Bulgaria.Berdasarkan keterangan tertulis KBRI Sofia yang diterima Medcom.id, Jumat, 9 Juni 2023, pagelaran selama 2 jam tersebut turut dihadiri jajaran pejabat tinggi Pemerintah Bulgaria, di antaranya Ivana Shalapatova (Minister of Labour and Social Policy), Zdravko Dimitrov (Walikota Plovdiv) beserta jajarannya, para dubes negara sahabat serta pengusaha Bulgaria.Ethnocestra yang dipimpin pengarah musik ternama, Erwin Gutawa, secara langsung mengiringi seluruh tarian, lagu, pagelaran busana, hingga pertunjukan wayang di Harmonature. Dedikasi seluruh musisi memadukan alat musik tradisional Indonesia dan alat musik modern dapat dirasakan seluruh pengunjung.Woro Mustiko, pedalang putri dari kota Solo, menyanyikan lagu Lathi berduet dengan Petya Paneva, pemenang Bulgaria Got Talent 2021. Perpaduan yang sungguh unik antara keduanya merupakan pengalaman tak terlupakan bagi pengunjung.Sandhy Sondoro dalam lagu keduanya menyanyikan To Be One, sebuah lagu ciptaan Erwin Gutawa yang mengajak pendengar untuk bersatu dan mengesampingkan perbedaan. Sementara Gabriel Harvianto menyanyikan lagu Bulgaria, "Hubava si Moya Goro" yang menceritakan tentang kekayaan alam Bulgaria dan arti pentingnya alam bagi masyarakat Bulgaria.Penampilan ini mendapat sambutan sangat hangat bahkan sejak intro dan penonton turut menyanyi bersama Gabhoy. Di akhir lagu, Gabhoy mendapatkan banyak standing ovation dari pengunjung yang terkesan dengan kepiawaiannya menyanyikan lagu Bulgaria.Proyeksi/Pemetaan 3D oleh art directors Jay Subiakto dan Taba Sanchabakhtiar menyajikan seni visual untuk melengkapi alunan musik Ethnochestra, suara merdu penyanyi Indonesia dan Bulgaria serta gerak lekuk penari. Keindahan alam Indonesia dan Ibu Kota Nusantara dipancarkan ke dinding dan lantai Ancient Theater untuk para hadirin.Penampilan kelompok tari Bulgaria, Pesona Mawar Nusantara dalam membawakan tari Bedoyo dan kelompok tari Bidadari dari Serbia yang membawakan tari Gambyong Pangkur serta Topeng Putri Betawi berhasil memukau pengunjung.Pesona Mawar Nusantara adalah kelompok tari binaan KBRI yang beranggotakan warga negara Bulgaria yang sangat mencintai budaya Indonesia dan sebagian besar adalah alumni beasiswa program Bahasa atau seni dari Pemerintah Indonesia. Penampilan Pesona Mawar Nusantara menunjukan persahabatan Indonesia dan Bulgaria yang terjalin erat selama 67 tahun.Pertunjukan tari tradisional di Harmonature. (KBRI Sofia)Pagelaran busana Sejauh Mata Memandang yang diperagakan para model Bulgaria merupakan sebuah pertunjukan ekonomi kreatif Indonesia sebagai perpaduan budaya tradisional dengan gaya modern dan prinsip ramah lingkungan. Keseluruhan pagelaran terkemas dengan menarik atas kepiawaian pengarah panggung Inet Leimena.Di penghujung acara, Dubes Iwan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang terlibat, seluruh musisi dan seniman Indonesia, para diaspora WNI, seluruh tim KBRI Sofia, dan KBRI Wina serta KBRI Beograd yang turut membantu.Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang terdiri dari Artha Graha, Bella Group Bulgaria, Kementerian Investasi RI, Sido Muncul, Vaya Group Bulgaria, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Christian of Roma Bulgaria, serta Pemerintah Kota Plovdiv dan Euronews Bulgaria.Diharapkan melalui Harmonature, KBRI Sofia dapat berkontribusi lebih besar dalam pencapaian target Pemerintah Indonesia untuk jumlah wisatawan manca negara sebesar 8,5 juta dan target ekspor ekonomi kreatif sebesar USD25,14 miliar serta membawa investor asing untuk berinvestasi di IKN. Dubes Iwan meyakini Harmonature dapat memperdalam hubungan bilateral Indonesia dan Bulgaria.Baca juga: Dubes RI untuk Bulgaria Siap Datangkan Investor Demi Wujudkan IKN Nusantara