Ukraina Akan Diperkuat Bom Curah dari Amerika Serikat

Paket bantuan USD800 juta

Washington: Amerika Serikat (AS) berencana untuk mengirim munisi tandan ke Ukraina untuk membantunya memerangi Rusia . Langkah yang disebutkan oleh pejabat AS pada Kamis 6 Juli itu, ditentang oleh kelompok hak asasi manusia tetapi akan memberikan elemen baru yang kuat untuk serangan balasan Ukraina.Paket bantuan senjata yang mencakup munisi tandan atau bom curah yang ditembakkan oleh meriam Howitzer 155mm diharapkan akan diumumkan paling cepat Jumat, kata tiga pejabat AS yang berbicara tanpa menyebut nama. Tindakan tersebut telah dipertimbangkan secara serius setidaknya selama seminggu.Gedung Putih mengatakan, pengiriman munisi tandan ke Ukraina "sedang dipertimbangkan secara aktif" tetapi tidak ada pengumuman yang harus dibuat. Presiden Joe Biden akan menghadiri KTT NATO minggu depan di Lituania yang diperkirakan akan didominasi oleh perang di Ukraina.Human Rights Watch meminta Rusia dan Ukraina untuk berhenti menggunakan munisi tandan dan mendesak AS untuk tidak memasoknya. Kelompok itu mengatakan bahwa pasukan Rusia dan Ukraina telah menggunakan senjata tersebut, yang telah membunuh warga sipil Ukraina.Amunisi, yang dilarang oleh lebih dari 120 negara, biasanya melepaskan sejumlah besar bom kecil yang dapat membunuh tanpa pandang bulu di wilayah yang luas, mengancam warga sipil. Bom yang gagal meledak menimbulkan bahaya selama bertahun-tahun setelah konflik berakhir.Undang-undang tahun 2009 melarang ekspor munisi tandan AS dengan tingkat kegagalan bom lebih tinggi dari 1 persen, yang mencakup hampir semua persediaan militer AS. Biden dapat mengabaikan larangan seputar amunisi seperti yang dilakukan Trump pada Januari 2021 untuk mengizinkan ekspor teknologi munisi tandan ke Korea Selatan.Ukraina telah mendesak anggota Kongres untuk menekan pemerintahan Biden agar menyetujui pengiriman munisi tandan yang dikenal sebagai Munisi Peningkatan Konvensional Tujuan Ganda (DPICM).Seorang juru bicara Pentagon mengatakan, pemerintahan Biden sedang mempertimbangkan untuk mengirim DPICM ke Ukraina, tetapi hanya yang memiliki tingkat kegagalan lebih rendah dari 2,35 persen.Munisi tandan militer AS akan berguna untuk Ukraina, kata seorang pejabat senior Pentagon pada bulan Juni, tetapi mereka belum disetujui untuk Kyiv karena pembatasan kongres dan kekhawatiran di antara sekutu.Angkatan Darat AS saat ini menghabiskan lebih dari US$6 juta per tahun untuk menonaktifkan peluru artileri klaster 155mm dan amunisi lama lainnya, menurut dokumen anggaran. Mengirim DCIPM akan mengurangi pengurasan peluru 155mm standar yang telah dikirimkan Washington ke Kyiv dalam jumlah besar.“Juga dalam paket bantuan yang akan diumumkan, yang diharapkan bernilai sebanyak USD800 juta, Ukraina akan menerima amunisi untuk Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS), dan kendaraan darat seperti kendaraan tempur Bradley dan pengangkut personel lapis baja Stryker,” kata para pejabat AS, seperti dikutip AFP, Jumat 7 Juli 2023.Paket itu masih diselesaikan dan bisa berubah, kata para pejabat. Itu akan didanai menggunakan Otoritas Penarikan Presiden, yang memberi wewenang kepada Biden untuk mentransfer artikel dan layanan dari saham AS tanpa persetujuan kongres selama keadaan darurat. Bahan tersebut akan berasal dari persediaan berlebih AS.Paket bantuan keamanan akan menjadi yang ke-42 yang disetujui oleh Amerika Serikat untuk Ukraina sejak invasi Rusia pada Februari 2022, dengan total lebih dari USD40 miliar.Ukraina juga telah mendorong pesawat tempur Barat yang baru, termasuk F-16, saat melakukan serangan balasan.“F-16 atau peralatan lain yang kami butuhkan akan memberi kami kesempatan untuk bergerak lebih cepat, untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa, untuk bertahan lebih lama,” kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dalam wawancara dengan ABC News yang disiarkan pada Kamis.Anggota NATO Denmark dan Belanda memimpin upaya koalisi internasional untuk melatih pilot dan staf pendukung, untuk memelihara pesawat dan pada akhirnya memasok F-16 ke Ukraina.