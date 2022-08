Pemimpin Al-Qaeda Tewas, Joe Biden: Keadilan Telah Ditegakkan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden secara resmi mengumumkan bahwa Amerika Serikat telah membunuh pemimpin Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri . Zawahiri adalah salah satu teroris paling dicari di dunia dan tersangka dalang serangan 11 September 2001.Dalam pidato yang disiarkan televisi, Biden mengatakan serangan di Kabul, Afghanistan telah dilakukan pada Sabtu 30 Juli 2022. "Saya memberikan persetujuan akhir untuk menjemputnya," kata Biden, seraya menambahkan bahwa tidak ada korban sipil."Keadilan telah ditegakkan dan pemimpin teroris ini tidak ada lagi," tegas Biden, seperti dikutip AFP, Selasa 2 Agustus 2022.Seorang pejabat senior pemerintah AS mengatakan, Zawahiri tewas di balkon sebuah rumah di Kabul dalam serangan pesawat tak berawak, dan bahwa tidak ada pasukan AS berada di tanah Afghanistan.Pejabat itu mengatakan bahwa kehadiran Zawahiri di ibu kota Afghanistan , Kabul, merupakan "pelanggaran nyata" terhadap kesepakatan yang telah ditandatangani Taliban dengan AS di Doha pada 2020 yang membuka jalan bagi penarikan AS dari Afghanistan.Itu adalah serangan over-the-horizon pertama yang diketahui oleh Amerika Serikat pada target Al-Qaeda di Afghanistan sejak pasukan Amerika menarik diri dari negara itu pada 31 Agustus 2021.Zawahiri, seorang ahli bedah Mesir yang dibesarkan di sebuah rumah tangga Kairo yang nyaman sebelum beralih ke radikalisme kekerasan. Dia telah buron selama 20 tahun sejak serangan 9/11 yang menewaskan hampir 3.000 orang di Amerika Serikat.Dia mengambil alih Al-Qaeda setelah Osama bin Laden dibunuh oleh pasukan khusus AS di Pakistan pada 2011, dan kepalanya dihadiahi USD25 juta.Selama akhir pekan, Kementerian Dalam Negeri Afghanistan membantah laporan yang beredar di media sosial tentang serangan pesawat tak berawak di Kabul. Mereka mengatakan kepada AFP bahwa sebuah roket menghantam "sebuah rumah kosong" di ibu kota, tanpa menimbulkan korban.Selasa pagi di Kabul, bagaimanapun, Juru Bicara Taliban Zabihullah Mujahid mentweet bahwa "serangan udara" dilakukan di sebuah tempat tinggal di daerah Sherpur di kota itu."Sifat insiden itu tidak terungkap pada awalnya. Badan keamanan dan intelijen Imarah Islam menyelidiki insiden itu dan menemukan dalam penyelidikan awal mereka bahwa serangan itu dilakukan oleh pesawat tak berawak Amerika," kata tweet-nya.Dalam beberapa bulan terakhir, Taliban sebagian besar telah melarang media untuk meliput setelah insiden keamanan dan sering menyangkal atau meremehkan adanya korban.Berita itu muncul seminggu sebelum ulang tahun pertama penarikan terakhir pasukan AS dari Afghanistan, meninggalkan negara itu dalam kendali pemberontakan Taliban yang memerangi pasukan Barat selama dua dekade sebelumnya.AS menarik diri setelah Taliban berjanji untuk tidak mengizinkan Afghanistan digunakan lagi sebagai landasan bagi ekstremisme internasional, tetapi para ahli yakin kelompok itu tidak pernah memutuskan hubungan mereka dengan Al-Qaeda.