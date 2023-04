Tak Peduli Tiongkok, Ketua DPR AS Bertemu Presiden Taiwan di California

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

California: Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Kevin McCarthy duduk dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen pada Rabu 5 April 2023 untuk pertemuan yang sangat simbolis di California, yang telah memicu kemarahan dan peringatan mengerikan dari Tiongkok.Pertemuan di luar Los Angeles terjadi pada apa yang secara teknis merupakan persinggahan Presiden Tsai Ing-wen , setelah perjalanan dua negaranya di Amerika Latin untuk mengunjungi beberapa sekutu resmi Taiwan yang tersisa.Beijing mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya sendiri dan menolak setiap kontak resmi yang dimiliki Taipei dengan negara lain.Minggu ini memperingatkan McCarthy, seorang partai Republikan dan penduduk asli California yang berada di urutan kedua kepresidenan AS, bahwa dia "bermain api" dengan bertemu Tsai. Tiongkok sangat menentang AS yang mengatur Tsai Ing-wen untuk transit melalui wilayahnya, dan sangat menentang pertemuan antara Ketua DPR Kevin McCarthy, pejabat ketiga AS, dan Tsai Ing-wen," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan Mao Ning memberi tahu wartawan, seperti AFP.“Ini sangat melanggar prinsip ‘Satu-China’ dan tiga komunike bersama Tiongkok-AS, dan secara serius merusak kedaulatan dan integritas teritorial Tiongkok,” katanya.Taiwan, negara demokrasi yang berkembang, telah mengatur dirinya sendiri selama beberapa dekade. Ia memiliki militernya sendiri, peradilan yang independen, dan semua ornamen negara yang berfungsi penuh.Namun hanya segelintir negara yang mengakuinya sebagai negara berdaulat.Amerika Serikat secara resmi mengakui Beijing, tetapi merupakan pendukung penting Taiwan, dan memelihara hubungan tidak resmi yang kuat.Taipei menikmati dukungan bipartisan yang kuat di Kongres AS, dan semakin dekat dengan Washington di bawah kepemimpinan Tsai.Tahun lalu, pendahulu McCarthy, Nancy Pelosi dari Partai Demokrat memicu kemarahan di Beijing dengan menjadi politisi AS paling senior yang mengunjungi pulau itu dalam lebih dari dua dekade.Itu mendorong Beijing untuk meluncurkan latihan militer terbesarnya di perairan sekitar Taiwan.McCarthy awalnya berencana untuk pergi sendiri, tetapi malah memilih untuk bertemu Tsai di Perpustakaan Kepresidenan Ronald Reagan di Simi Valley, California.Kantornya mengatakan bahwa pertemuan itu akan bersifat "bipartisan", sementara media AS melaporkan bahwa lebih dari selusin anggota Kongres lainnya akan hadir.Keputusan untuk bertemu di Amerika Serikat dipandang sebagai kompromi yang akan menggarisbawahi dukungan untuk Taiwan tetapi menghindari ketegangan dengan Tiongkok.Kunjungan Tsai ke California selatan terjadi setelah perjalanan ke Guatemala dan Belize dan setelah singgah sebentar di New York minggu lalu, di mana dia disambut oleh ekspatriat Taiwan yang mengibarkan bendera."Kami telah menunjukkan kemauan yang kuat dan tekad untuk membela diri, bahwa kami mampu mengelola risiko dengan tenang dan tenang dan bahwa kami memiliki kemampuan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan," ucapnya di New York.Bonnie Glaser, Direktur Pelaksana Program Indo-Pasifik di German Marshall Fund, mengatakan Tiongkok cukup blak-blakan tentang kunjungan tersebut dalam beberapa hari terakhir, dan mungkin merasa harus mempertahankan retorikanya.“Tiongkok telah mengatakan beberapa hal yang cukup mengancam yang menunjukkan kepada saya bahwa mereka harus merespons dengan cara tertentu," jelas Glaser kepada AFP, menambahkan bahwa "jika tidak (Presiden) Xi Jinping bisa terlihat lemah."Tetapi tanggapan Tiongkok sebagian akan dibentuk, kata Glaser, oleh apa yang dikatakan McCarthy secara terbuka setelah pertemuan tersebut.Konsulat Tiongkok di Los Angeles mengatakan pada hari Senin pertemuan di California akan "sangat melukai perasaan nasional 1,4 miliar rakyat Tiongkok” dan merusak "fondasi politik hubungan Tiongkok-AS."Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id