Diplomasi Makanan di Tengah Ramadan

Jakarta: Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) bekerja sama dengan Departemen Agrikultur AS (USDA) menggelar kegiatan demo memasak untuk penganan berbuka puasa. Namun, bahan-bahan yang digunakan adalah produk unggulan dari AS sendiri.Duta Besar AS untuk Indonesia, Sung Kim mengungkapkan, ada tiga bahan unggulan asal Negeri Paman Sam yang cocok digunakan untuk membuat penganan berbuka puasa."Hari ini kita merayakan tiga hal penting, yakni Ramadan , Hari Produk Agrikultur AS, serta Bulan Warisan Amerika-Arab," kata Dubes Sung Kim di atamerica, Jakarta, Jumat, 14 April 2023.Produk agrikultur AS yang diperkenalkan dalam kegiatan Ramadan Delight with US ini ada kismis asal California, kurma dari Arizona dan chickpeas, atau kacang Arab yang tersedia di beberapa kota di AS.Ketiga bahan makanan ini kerap digunakan dalam makanan Indonesia."Kerja sama AS dan Indonesia sangat kuat di bidang ekonomi, perdagangan, dan agrikultur. Dan saya menantikan untuk bisa melihat bagaimana komunitas masyarakat Indonesia di AS mempromosikan hubungan kita ini," ujar dia.Sung Kim menambahkan, negaranya memiliki teknologi agrikultur yang sangat baik. Hal tersebut menumbuhkan keinginan untuk berbagi teknologi agrikultur ke Indonesia."AS menjadi mitra agrikultur penting bagi Indonesia. Maka dari itu, eksplorasi hubungan dagang kedua negara sangat penting bagi kami," pungkasnya.David Younes unjuk kebolehan memasak. Foto: Medcom.id/Marcheilla AriestaDalam kesempatan ini, demo masak dengan bahan-bahan unggulan AS tadi dilakukan oleh celebrity chef dari California, Shayna Telesmanic. Ia menggunakan kurma sebagai bahan dasar masakannya, yakni kurma coklat kacang.Kemudian ada Pejabat Politik Kedutaan Besar AS di Jakarta, David Younes, yang berubah menjadi chef dalam sehari. Ia membuat humus resep keluarganya dari bahan chickpeas.David mengungkapkan, food diplomacy atau diplomasi makanan merupakan salah satu diplomasi tingkat dasar untuk memperkenalkan negara asal makanan tersebut."Kami menunjukkan kreativitas negara kami, dengan warisan tradisi yang dimilikinya, sebagai dasar dari food diplomacy tersebut," kata Younes yang merupakan keturunan Lebanon."Itu adalah pintu masuk yang bagus untuk memperkenalkan makanan asal kita, melalui food diplomacy tadi," pungkasnya.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id