Bersama Biden, AS Kembali ke Kesepakatan Iklim Paris

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Washington: Beberapa jam setelah dia dilantik , Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengirimkan pemberitahuan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa AS akan memasukkan kembali Kesepakatan Iklim Paris. Ini adalah perjanjian internasional penting yang ditandatangani pada 2015 untuk membatasi pemanasan global.Kembalinya Amerika Serikat dalam kesepakatan itu, merupakan tanda urgensi Biden untuk mengatasi krisis perubahan iklim AS membatalkan perjanjian tersebut akhir tahun lalu atas perintah mantan Presiden Trump. Trump menghabiskan sebagian besar waktunya di kantor untuk melemahkan banyak kesepakatan iklim dan aturan lingkungan negara.Para ahli mengatakan bahwa bergabung kembali dengan Paris adalah langkah signifikan oleh pemerintahan Biden untuk membalikkan kebijakan iklim dalam empat tahun terakhir. Saat ia mengambil kendali cabang eksekutif , tantangan yang dihadapi Biden saingan yang dihadapi oleh pendahulunya - pandemi yang tidak terkendali, ekonomi yang tersendat, dan ancaman kekerasan ekstremis sayap kanan memicu oleh kesalahan informasi virus.“Tindakan Biden di Kesepakatan Iklim Paris mengirimkan pesan kuat bahwa AS siap untuk bekerja sama dalam perang melawan perubahan iklim dan berusaha untuk merebut kembali peran kepemimpinan yang pernah dipegangnya,” kata para ahli, seperti dikutip Guardian, Kamis 21 Januari 2021.Berdasarkan perjanjian tersebut, negara-negara diharapkan meningkatkan komitmen mereka untuk mengekang emisi gas rumah kaca setiap lima tahun.Dalam 30 hari, AS akan kembali menyetujui perjanjian tersebut. Dari sana, para ahli memperkirakan tekanan pada pemerintahan Biden akan meningkat.Jalannya tidak akan mudah, dengan perpecahan politik di Amerika Serikat, ditambah penolakan dari perusahaan bahan bakar fosil, dan mitra internasional yang waspada dan khawatir tentang perubahan kebijakan AS yang menghalangi jalan."Kami keluar jalur sangat parah selama empat tahun terakhir dengan penyangkal iklim di Ruang Oval," kata John Podesta, penasihat mantan Presiden Barack Obama yang membantu menyusun Kesepakatan Paris 2015."Kami memasuki arena internasional dengan defisit kredibilitas,” tutur Podesta.Perintah Biden juga mengharuskan lembaga pemerintah untuk mempertimbangkan merevisi standar efisiensi bahan bakar kendaraan dan pembatasan emisi metana. Selain juga mempelajari kemungkinan memperluas kembali batas monumen nasional hutan belantara yang telah dikurangi ukurannya oleh pemerintahan Trump.Sementara para pendukung lingkungan senang dengan perintah tersebut, kelompok industri dan konservatif mengkritik mereka.(FJR)