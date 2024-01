1 Orang Tewas 4 Terluka dalam Penembakan di Los Angeles County

Advertisement

(WIL)

Los Angeles: Satu orang tewas dan empat lainnya terluka dalam penembakan pada Senin pagi di dekat pusat perbelanjaan Los Angeles County, Amerika Serikat (AS), kata kepolisian setempat.Mengutip dari The Herald, Departemen Sheriff Los Angeles mengatakan penembakan terjadi sekitar 30 menit setelah tengah malam pada Senin di kota Hawthorne.Petugas yang menanggapi laporan adanya tembakan menemukan satu korban laki-laki menderita luka tembak di tempat kejadian dan membawanya ke rumah sakit setempat.Selang beberapa waktu, polisi mengetahui adanya empat korban tambahan di lokasi kejadian.Keempatnya, yang mengalami luka tembak, diangkut ke rumah sakit setempat, di mana seorang korban perempuan dinyatakan meninggal, kata kantor sheriff. Tiga korban lainnya berada dalam kondisi stabil, sementara satu orang kritis.Penembakan terjadi di blok 14100 Crenshaw Boulevard di Hawthorne dekat pusat perbelanjaan.Kantor sheriff mengatakan belum ada tersangka yang ditahan dan tidak ada informasi yang tersedia mengenai calon tersangka. Departemen sheriff mengatakan akan terus menyelidiki penembakan tersebut.Penembakan terjadi dari waktu ke waktu di AS, banyak di antaranya berujung fatal. Dibanding negara-negara mana pun di dunia, AS adalah negara dengan tingkat penembakan paling tinggi di dunia.Jumlah total kematian akibat penembakan di AS bahkan melampaui angka korban tewas dalam konflik bersenjata atau perang.Baca juga: 3 Orang Tewas 1 Terluka dalam Penembakan di Atlanta